लखनऊ में घुसपैठियों के विरुद्ध अभियान शुरू; कानूनी सत्यापन के बाद ही नौकरी पर रखने की सलाह
महापौर सुषमा खर्कवाल ने दुकानदारों और कारोबारियों को किया जागरूक, सीएम योगी की पाती को बारे में दी जानकारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 8:03 PM IST
लखनऊः हज़रतगंज स्थित जनपथ मार्केट में महापौर सुषमा खर्कवाल ने दुकानदारों, कारोबारियों एवं मौजूद लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में जारी की गई पाती के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. महापौर ने उपस्थित लोगों को बताया कि मुख्यमंत्री की यह पाती प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और नागरिक जिम्मेदारी को लेकर बेहद महत्वपूर्ण संदेश देती है.
मेयर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जनता के नाम लिखी पाती में प्रदेश में अवैध रूप से निवास कर रहे घुसपैठियों के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रही निर्णायक कार्रवाई का उल्लेख किया गया है. उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि घरेलू या व्यावसायिक किसी भी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले उसकी पहचान का सत्यापन अवश्य करें. यह कदम न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा बल्कि समाज और प्रदेश की समग्र सुरक्षा के लिए आवश्यक है.
मेरे सम्मानित प्रदेश वासियों,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 8, 2025
उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।
मैं प्रदेश की जागरूक जनता से… pic.twitter.com/2u0CP0AapW
इसे भी पढ़ें- सीएम योगी की जनता से अपील, घुसपैठियों से रहें सावधान, ध्यान रखें-कहीं मतदाता सूची में न आ जाएं ये बाहरी