ETV Bharat / state

लखनऊ में घुसपैठियों के विरुद्ध अभियान शुरू; कानूनी सत्यापन के बाद ही नौकरी पर रखने की सलाह

महापौर सुषमा खर्कवाल ने दुकानदारों और कारोबारियों को किया जागरूक, सीएम योगी की पाती को बारे में दी जानकारी

जागरूकता अभियान चलातीं मेयर.
जागरूकता अभियान चलातीं मेयर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 8:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः हज़रतगंज स्थित जनपथ मार्केट में महापौर सुषमा खर्कवाल ने दुकानदारों, कारोबारियों एवं मौजूद लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में जारी की गई पाती के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. महापौर ने उपस्थित लोगों को बताया कि मुख्यमंत्री की यह पाती प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और नागरिक जिम्मेदारी को लेकर बेहद महत्वपूर्ण संदेश देती है.

मेयर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जनता के नाम लिखी पाती में प्रदेश में अवैध रूप से निवास कर रहे घुसपैठियों के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रही निर्णायक कार्रवाई का उल्लेख किया गया है. उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि घरेलू या व्यावसायिक किसी भी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले उसकी पहचान का सत्यापन अवश्य करें. यह कदम न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा बल्कि समाज और प्रदेश की समग्र सुरक्षा के लिए आवश्यक है.

महापौर ने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत रखने और सामाजिक समरसता बनाए रखने में जन-जागरूकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. नागरिक सतर्कता ही सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है. मुख्यमंत्री का संदेश जन-जन तक पहुंचना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. प्रशासन इस विषय को अत्यंत गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है.इस दौरान दुकानदारों और व्यापारियों ने महापौर से विभिन्न सुरक्षा पहलुओं पर जानकारी भी प्राप्त की. महापौर ने आश्वस्त किया कि नगर निगम और प्रशासन नागरिक सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने को प्रतिबद्ध है. महापौर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और समृद्धि तभी संभव है जब नागरिक और प्रशासन एकजुट होकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं.

इसे भी पढ़ें- सीएम योगी की जनता से अपील, घुसपैठियों से रहें सावधान, ध्यान रखें-कहीं मतदाता सूची में न आ जाएं ये बाहरी

TAGGED:

CAMPAIGN AGAINST INFILTRATORS
LUCKNOW MAYOR SUSHMA KHARKWAL
CM YOGI LATTER
IDENTIFICATION OF INFILTRATORS
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.