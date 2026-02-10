यूपी में फाइलेरिया के खिलाफ अभियान; 1.40 करोड़ लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य, डिप्टी सीएम बोले- घर-घर पहुंचेंगी टीमें
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि 21 प्रभावित जिलों की 64 प्लानिंग यूनिटों में 12 हजार से अधिक टीमें लगाई गईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 10:17 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मंगलवार से सर्वजन दवा सेवन (मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) अभियान का आगाज हो गया. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि 21 प्रभावित जिलों की 64 प्लानिंग यूनिटों में 12 हजार से अधिक टीमें घर-घर जाकर 1.40 करोड़ लोगों को दवा खिलाएंगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से इस देशव्यापी अभियान की शुरुआत की है.
आज विधानसभा स्थित सभागार में मा० केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार श्री जे०पी० नड्डा जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) अभियान के शुभारम्भ कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ।— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) February 10, 2026
यशस्वी मा० प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी… pic.twitter.com/J1ketXYc0j
21 जिलों की 64 यूनिटों में चलेगा अभियान : प्रदेश के फाइलेरिया प्रभावित 21 जनपदों को इस अभियान के तहत कवर किया जा रहा है. इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं. लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, खीरी, बहराइच, पीलीभीत, शाहजहांपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, सोनभद्र, भदोही, बलिया, औरैया और अंबेडकरनगर.
अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी तैयारी की है. कुल 12,332 टीमें घर-घर जाकर लोगों को दवा खिलाएंगी. टीमों की निगरानी के लिए 2,246 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. फाइलेरिया की दवा सभी आयुष्मान आरोग्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है.
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि फाइलेरिया न केवल मानव जीवन को शारीरिक रूप से प्रभावित करता है, बल्कि व्यक्ति की कार्यक्षमता और उत्पादकता को भी खत्म कर देता है. उन्होंने अपील की कि लोग स्वास्थ्य टीमों का सहयोग करें और दवा का सेवन जरूर करें.
प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी : अभियान के शुभारंभ के दौरान राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित घोष, डीजी हेल्थ डॉ. पवन कुमार और एमडी NHM पिंकी जोएल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
