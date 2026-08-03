ETV Bharat / state

E20 पेट्रोल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का मोर्चा तेज, मंगलवार को 100 लोगों के साथ पीएम आवास करेंगे कूच

2 लाख 33 हजार लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका पीएम को सौपेंगे अरविंद केजरीवाल

ETV Bharat
अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 3, 2026 at 1:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देशभर में लोग इस नीति से परेशान हैं. उन्होंने दावा किया कि जबरन एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लागू किए जाने से वाहनों की माइलेज कम हो रही है और गाड़ियां खराब हो रही हैं, लेकिन सरकार जनता की चिंताओं का जवाब देने के बजाय इसे लागू करने पर अड़ी हुई है.

केजरीवाल ने घोषणा की कि मंगलवार को वह 100 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री आवास जाकर 2 लाख 33 हजार से अधिक लोगों के हस्ताक्षरों वाली ऑनलाइन याचिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने का प्रयास करेंगे.

टाउनहॉल की सफलता का किया दावा

केजरीवाल ने कहा कि E20 पेट्रोल के विरोध में आयोजित राष्ट्रीय टाउनहॉल कार्यक्रम को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जबकि लगभग सात लाख लोगों ने इसे ऑनलाइन लाइव देखा. उन्होंने इसे लोगों की बढ़ती चिंता और समर्थन का संकेत बताया.

प्रेसवार्ता के दौरान अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और अनुराग ढांडा (ETV BHARAT)

सरकार पर लगाया दबाव बनाने का आरोप

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि E20 पेट्रोल का विरोध करने वाले लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है. केजरीवाल ने कहा कि जो भी व्यक्ति, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर या आम नागरिक इस मुद्दे पर आवाज उठाता है, उसे ट्रोलिंग, धमकियों और एफआईआर जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद लोग अब खुलकर अपनी बात रख रहे हैं.

प्रधानमंत्री आवास जाएंगे केजरीवाल: अरविंद केजरीवाल ने बताया कि E20 पेट्रोल के खिलाफ ऑनलाइन अभियान के तहत 2,33,238 लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री से इस विषय पर मिलने के लिए पत्र लिखकर समय मांगा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. ऐसे में अब वह स्वयं प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री आवास जाकर याचिका सौंपने का प्रयास करेंगे और लोगों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगे.

ट्रंप और एथेनॉल आयात को लेकर भी लगाए आरोप

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसी छिपे हुए एजेंडे के तहत एथेनॉल नीति लागू कर रही है. उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत अगले पांच वर्षों में लगभग 20 अरब डॉलर का एथेनॉल आयात कर सकता है. एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं होंगे, बल्कि E20 पेट्रोल से प्रभावित आम नागरिक भी शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता से जुड़ा अभियान है.

पप्पू यादव और धार्मिक भावनाओं के मुद्दे पर केंद्र पर हमला

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से जुड़े सवाल पर केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार केवल राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का मुद्दा उठाती है और वास्तविक मामलों पर कार्रवाई नहीं करती.

'लक्ष्मी योजना' की शर्तों पर भी उठाए सवाल

दिल्ली सरकार की प्रस्तावित 'लक्ष्मी योजना' से जुड़े सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि यदि किसी योजना का लाभ पाने के लिए सांसद या विधायक की मंजूरी जैसी शर्तें रखी जाती हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि योजना सभी पात्र लोगों तक पहुंचाने की मंशा नहीं है. उन्होंने कहा कि पंजाब में उनकी सरकार ने महिलाओं को बिना इस तरह की शर्तों के लाभ दिया है और दिल्ली में भी यदि योजना लागू हो तो सभी पात्र महिलाओं को समान रूप से लाभ मिलना चाहिए.

बृजभूषण शरण सिंह मामले पर टिप्पणी से किया इनकार

बृजभूषण शरण सिंह को अदालत से राहत मिलने के संबंध में पूछे गए सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अभी अदालत का आदेश नहीं देखा है. इसलिए आदेश का अध्ययन करने के बाद ही वह इस विषय पर कोई टिप्पणी करेंगे.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

ARVIND KEJRIWAL AGAINST E20
KEJRIWAL WILL GO TO PM HOUSE
PEOPLE AGAINST E20
ARVIND KEJRIWAL WILL MEET PM ON E20
CAMPAIGN AGAINST E20 PETROL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.