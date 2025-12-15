ETV Bharat / state

हिमाचल में इस नंबर पर दें चिट्टा और नशे की सूचना, गुप्त रखी जाएगी पहचान

हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स और चिट्टा जैसे मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने जनता का सहयोग अहम बताया है. जिसमें किसी भी नशे की गतिविधि, तस्करी या बड़े नेटवर्क की सूचना 112 या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर दी जा सकती है. पुलिस का संदेश स्पष्ट है सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ सरकार और पुलिस की मुहिम अब और ज्यादा तेज होती जा रही है. नशे के सौदागरों और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ लोगों से अपील की जा रही है कि वे गुप्त रूप से नशे से जुड़ी जानकारी पुलिस को दें. सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना डर के इस सामाजिक समस्या के खिलाफ आवाज उठा सके.

नशा निवारण समितियों की बैठक

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में नशा-मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आज प्रदेश की 234 अत्यधिक नशा-प्रभावित पंचायतों में नशा निवारण समितियों की समकालिक बैठकें आयोजित की गईं. इस बैठक का उद्देश्य पंचायत स्तर पर सामुदायिक सहभागिता को सशक्त बनाना, स्थानीय वास्तविकताओं का आकलन करना और नशे के खिलाफ प्रभावी रोकथाम तंत्र को एक्टिव करना है.

सोलन जिले में नशा निवारण समितियों की बैठक (Etv Bharat)

नशा से संबंधित संवेदनशील क्षेत्र एवं हॉट स्पॉट की पहचान

सीएम सुक्खू के निर्देशानुसार, इन बैठकों का आयोजन 2 दिसंबर को धर्मशाला में हुई 6ठी राज्य-स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना में किया गया. नशे के खिलाफ यह लड़ाई केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राज्य-व्यापी जन-आंदोलन के रूप में लड़ी जानी चाहिए. इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य नशा निवारण समितियों का पुनर्गठन एवं रिएक्टिवेशन, स्थानीय स्तर पर नशे की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा, संवेदनशील क्षेत्रों एवं हॉट स्पॉट की पहचान, पुलिस-स्वास्थ्य-शिक्षा एवं अन्य विभागों के समन्वय से ठोस एवं समयबद्ध कार्य योजना तैयार करना, जन-सहभागिता, विशेषकर युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नियमित मॉनिटरिंग की प्रभावी व्यवस्था विकसित करना है.

पालपुर में नशा निवारण समितियों की बैठक (Etv Bharat)

नशा तस्करी से संबंधित स्थानीय सूचनाओं की समीक्षा

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, इन बैठकों में नशा तस्करी से संबंधित स्थानीय सूचनाओं की समीक्षा की गई. समुदाय-आधारित जागरूकता अभियानों की रूपरेखा तैयार की गई. इसके साथ ही आगामी रोकथाम एवं प्रवर्तन रणनीतियों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ. इन प्रयासों के माध्यम से पंचायत स्तर पर नशा-निवारण अभियान को और अधिक प्रभावी और समाज को इस अभियान का सक्रिय सहभागी बनाया जा रहा है.

