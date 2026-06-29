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महासमुंद पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ रुपये का गांजा नष्ट

महासमुंद : नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत महासमुंद पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने कई केसों में जब्त गांजे को नष्ट करने का काम किया है. कुल 998.070 किलोग्राम यानि की 9 क्विंटल 98 किलो गांजा नष्ट किया है. अवैध गांजे को जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में नष्ट किया गया है. इस गांजे की कीमत 5 करोड़ 12 लाख 5 हजार 500 रुपये है.

यह कार्रवाई बालाजी प्लांट, बेलसोंडा में जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक महासमुंद की उपस्थिति में संपन्न हुई. इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक (अजाक), एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के नोडल अधिकारी तथा रक्षित निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

महासमुंद में करोड़ो का गांजा नष्ट किया गया (ETV BHARAT)

मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. जब्त मादक पदार्थों का समय-समय पर नियमानुसार नष्टीकरण कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वे दोबारा किसी भी रूप में उपयोग में न आ सकें. जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा- अजय शंकर त्रिपाठी, एसडीओपी

सात केसों में बरामद हुआ था गांजा

पुलिस के अनुसार नष्ट किया गया गांजा जिले के विभिन्न थानों में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के कुल 7 प्रकरणों में जब्त किया गया था. इनमें थाना कोमाखान के 3 प्रकरण, थाना बसना का 1 प्रकरण और थाना सांकरा के 3 प्रकरण शामिल हैं. इन मामलों में वर्ष 2025 के 3 तथा वर्ष 2026 के 4 प्रकरण शामिल हैं.