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यूपी में दूध व दुग्ध उत्पादों में मिलावट के खिलाफ अभियान, अमरोहा, अलीगढ़, बदायूं और मथुरा में FIR दर्ज

लखनऊ : आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों एवं निर्धारित निरीक्षण बिंदुओं के अनुपालन में प्रदेश के चिन्हित जनपदों में दूध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से छापामार प्रवर्तन अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान दूध, पनीर, दही, घी सहित अन्य दुग्ध उत्पादों के निर्माण प्रतिष्ठानों, मिल्क चिलिंग सेंटर, मिल्क कलेक्शन सेंटर एवं गोदामों का औचक निरीक्षण किया गया.

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों, स्वच्छता व्यवस्था, कच्चे माल की गुणवत्ता, अभिलेखों के अनुरक्षण, पैकेजिंग एवं लेबलिंग प्रावधानों तथा संभावित मिलावट की गहन जांच करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित की गई.





विशेष अभियान के अंतर्गत 27 अन्तर्जनपदीय टीमों ने 42 दूध एवं दुग्ध उत्पाद निर्माण इकाइयों एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इस दौरान कुल 116 खाद्य नमूने संग्रहित कर परीक्षण के लिये प्रयोगशाला भेजे गए. साथ ही 34 क्विंटल खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹28.50 लाख है.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इसके अतिरिक्त अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में संग्रहीत एवं मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए 9 क्विंटल खाद्य पदार्थों का विनष्टीकरण कराया गया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹8.50 लाख है. अभियान के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर अमरोहा, अलीगढ़, बदायूं एवं मथुरा में कुल चार एफआईआर दर्ज कराई गईं.



मथुरा स्थित एक डेयरी पर पूर्व में सील किए गए प्रतिष्ठान को खोलकर बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों का निर्माण करते पाए जाने पर दो नमूने संग्रहित कर एफआईआर दर्ज कराई गई. अमरोहा में एक डेयरी से पांच नमूने लिए गए. यहां पांच हजार किलोग्राम व्हे पाउडर और 27,875 किलोग्राम स्क्रैप पाउडर, जिनका कुल मूल्य लगभग ₹25.49 लाख है, जब्त किया गया. साथ ही अस्वच्छ परिस्थितियों में निर्मित 699 किलोग्राम बटर एवं 99 किलोग्राम पनीर का विनष्टीकरण कराया गया. जांच में वेजिटेबल फैट एवं प्रतिबंधित अपमिश्रकों की सहायता से बटर निर्माण पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की गई.



