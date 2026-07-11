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यूपी में दूध व दुग्ध उत्पादों में मिलावट के खिलाफ अभियान, अमरोहा, अलीगढ़, बदायूं और मथुरा में FIR दर्ज

27 अन्तर्जनपदीय टीमों ने 42 दूध एवं दुग्ध उत्पाद निर्माण इकाइयों एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया.

टीम ने किया निरीक्षण
टीम ने किया निरीक्षण (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 10:10 PM IST

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लखनऊ : आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों एवं निर्धारित निरीक्षण बिंदुओं के अनुपालन में प्रदेश के चिन्हित जनपदों में दूध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से छापामार प्रवर्तन अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान दूध, पनीर, दही, घी सहित अन्य दुग्ध उत्पादों के निर्माण प्रतिष्ठानों, मिल्क चिलिंग सेंटर, मिल्क कलेक्शन सेंटर एवं गोदामों का औचक निरीक्षण किया गया.

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों, स्वच्छता व्यवस्था, कच्चे माल की गुणवत्ता, अभिलेखों के अनुरक्षण, पैकेजिंग एवं लेबलिंग प्रावधानों तथा संभावित मिलावट की गहन जांच करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित की गई.

विशेष अभियान के अंतर्गत 27 अन्तर्जनपदीय टीमों ने 42 दूध एवं दुग्ध उत्पाद निर्माण इकाइयों एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इस दौरान कुल 116 खाद्य नमूने संग्रहित कर परीक्षण के लिये प्रयोगशाला भेजे गए. साथ ही 34 क्विंटल खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹28.50 लाख है.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इसके अतिरिक्त अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में संग्रहीत एवं मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए 9 क्विंटल खाद्य पदार्थों का विनष्टीकरण कराया गया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹8.50 लाख है. अभियान के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर अमरोहा, अलीगढ़, बदायूं एवं मथुरा में कुल चार एफआईआर दर्ज कराई गईं.


मथुरा स्थित एक डेयरी पर पूर्व में सील किए गए प्रतिष्ठान को खोलकर बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों का निर्माण करते पाए जाने पर दो नमूने संग्रहित कर एफआईआर दर्ज कराई गई. अमरोहा में एक डेयरी से पांच नमूने लिए गए. यहां पांच हजार किलोग्राम व्हे पाउडर और 27,875 किलोग्राम स्क्रैप पाउडर, जिनका कुल मूल्य लगभग ₹25.49 लाख है, जब्त किया गया. साथ ही अस्वच्छ परिस्थितियों में निर्मित 699 किलोग्राम बटर एवं 99 किलोग्राम पनीर का विनष्टीकरण कराया गया. जांच में वेजिटेबल फैट एवं प्रतिबंधित अपमिश्रकों की सहायता से बटर निर्माण पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की गई.

अलीगढ़ के ग्राम सुदेशपुर, चंडौस स्थित एक पनीर निर्माणशाला से नौ नमूने लिए गए. मौके पर 200 लीटर दूध एवं 400 किलोग्राम नकली पनीर नष्ट कराया गया तथा अपमिश्रकों की सहायता से नकली पनीर बनाने पर एफआईआर दर्ज की गई. वहीं बदायूं के ग्राम कोल्हाई स्थित एक डेयरी से आठ नमूने लिए गए. यहां चीनी, रिफाइंड पामोलीन ऑयल एवं घी जब्त किया गया तथा 78 लीटर अपमिश्रित दूध का विनष्टीकरण कराया गया.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, रिफाइंड ऑयल एवं अन्य अपमिश्रकों की सहायता से नकली दूध एवं घी तैयार किए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई. अन्य प्रमुख कार्रवाइयों में मथुरा में एक डेयरी से तीन नमूने संग्रहित कर 88 किलोग्राम घी जब्त किया गया तथा 130 किलोग्राम अस्वच्छ परिस्थितियों में निर्मित पनीर का विनष्टीकरण कराया गया. वहीं, सादाबाद रोड, मथुरा से चार नमूने लेकर मिलावट के संदेह में 104 किलोग्राम घी जब्त किया गया.



आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान छोटे एवं खुदरा कारोबारियों अथवा हाॅकरों का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न न किया जाए. विभाग की कार्रवाई संगठित रूप से मिलावट करने वाले तत्वों के विरुद्ध निरंतर जारी रहेगी तथा आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए ऐसे विशेष अभियान आगे भी संचालित किए जाएंगे.

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