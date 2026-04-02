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बनभूलपुरा में 6900 लोगों ने जमा किए पीएम आवास योजना के फार्म, छूटने पर इस तारीख तक कर सकेत हैं आवेदन

बनभूलपुरा में पीएम आवास योजना कैंप ( Photo-ETV Bharat )

हल्द्वानी: हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण मामले को लेकर लगे विशेष कैंप अब खत्म हो चुका हैं, लेकिन हजारों परिवारों के लिए राहत और उम्मीद की राह अभी जारी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुए इस अभियान ने प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने का काम किया, जिससे बेघर होने की आशंका के बीच उन्हें सहारा मिल सके. जो लोग किसी कारणवश अपने फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए 2 और 4 अप्रैल को नगर निगम कार्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है. बनभूलपुरा का यह कैंप सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं था, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया, जो लंबे समय से अनिश्चितता और डर के माहौल में जी रहे थे. रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की निगरानी में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास का विकल्प देना. 20 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल तक चले इस अभियान में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी. बनभूलपुरा में लोगों ने जमा किए पीएम आवास योजना के फार्म (Video-ETV Bharat)