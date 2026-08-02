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नोएडा के सेक्टर 14A में कांवड़ यात्रियों के लिए बना शिविर, एक हजार से अधिक लोगों के लिए व्यवस्था

सुरक्षा की दृष्टि से फायर सिस्टम भी लगाया गया है. साथ ही सुरक्षा गार्ड्स की भी तैनाती की गई है.

सेक्टर 14A में कांवड़ यात्रियों के लिए बनाया गया शिविर
सेक्टर 14A में कांवड़ यात्रियों के लिए बनाया गया शिविर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 2, 2026 at 7:40 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: श्रावण मास की शुरुआत के बाद कांवड़ यात्राएं भी शुरू हो चुकी हैं. इसी क्रम में नोएडा में प्रशासन एलर्ट मोड में है. नोएडा के सेक्टर -14A में स्थित प्राचीन शनि मंदिर समिति की ओर से कांवड़ यात्रियों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. यहां कांवड़ यात्रियों के लिए ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की गई है और आपात स्थिति के मद्देनजर अलग से एक मेडिकल कैंप भी बनाया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम की ओर से कांवड़ यात्रियों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं. यहां करीब एक हजार कांवड़ यात्री ठहर सकते हैं.

नोएडा के साथ एनसीआर के तमाम क्षेत्रों से कांवड़ यात्री भारी संख्या में लोग आ रहे हैं. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई स्थानों पर तमाम सामाजिक संगठनों के साथ ही कुछ समितियों की ओर से कांवड़ यात्रियों के रुकने, खाने सहित उनके इलाज के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है. यहां शनि मंदिर कमेटी की ओर से पिछले 15 सालों से कांवड़ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल और भंडारे का आयोजन पूरे सावन मास में किया जाता है.

नोएडा में कांवड़ यात्रियों के लिए तैयार कैंप के बारे में जानकारी (ETV Bharat)

कांवड़ यात्रियों के बीच कोई असामाजिक तत्व शामिल न आ सके इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी खड़े इंतजाम किए गए हैं. एक दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसको एक कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी की जाती है. सुरक्षा की दृष्टि से यहां पुलिस विभाग की तैनाती की गई है. साथ ही समिति द्वारा खुद के सुरक्षा गार्ड्स की भी तैनाती की गई है. समिति के विशेष व्यवस्थापक दीपक गुप्ता ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से फायर सिस्टम भी लगाया गया है, वहीं भंडारे में सभी प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं. जो कांवड़ यात्रा करने वाले व्रत रखे हुए हैं उनके लिए फल और जूस की व्यवस्था की गई है. नोएडा से महज बच्चे और अपने परिवार के साथ हरिद्वार जल लेने जा रही एक महिला ने बताया कि वह यहां से हरिद्वार पैदल जा रही हैं. वह इस शिविर में रुककर आगे की यात्रा पर निकलेंगी.

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नोएडा में कांवड़ यात्रियों का कैंप
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