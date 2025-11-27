ETV Bharat / state

बैंकों में जमा 24 करोड़ रुपये का कोई नहीं है दावेदार, अनक्लेम्ड डिपॉजिट निस्तारण के लिए खूंटी में लगेगा शिविर

खूंटी में शुक्रवार को एक विशेष कैंप लगाया जाएगा. जहां अनक्लेम्ड खातों का निस्तारण किया जाएगा.

camp-organized-in-khunti-for-awareness-and-settlement-of-unclaimed-deposits-in-banks
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 27, 2025 at 2:00 PM IST

3 Min Read
खूंटी: वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार के निर्देशानुसार खूंटी जिले में बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट से संबंधित जागरूकता एवं निस्तारण के उद्देश्य से एक जिला स्तरीय विशेष शिविर शुक्रवार को नगर पंचायत कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया जाएगा. इस शिविर में भारतीय रिजर्व बैंक के उपमहाप्रबंधक विनोद बिहारी मिश्रा, विमला भगत एवं उप सहायक प्रबंधक अरविंद एक्का समेत रांची, खूंटी जिला के सभी बैंक समन्वयक तथा एलआईसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे.

60 हजार खातों में लंबे समय से कोई लेनदेन नहीं

बैंक प्रतिनिधि अपने-अपने संस्थानों में पड़े निष्क्रिय या अनुपयोगी खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ तथा अन्य जमा योजनाओं से संबंधित स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराएंगे. साथ ही इन खातों की राशि प्राप्त करने की आवश्यक प्रक्रिया के बारे में भी लोगों को अवगत कराएंगे.

अग्रणी जिला प्रबंधक से बातचीत करते संवाददाता (ETV BHARAT)

खूंटी जिले के विभित्र 11 बैंकों के 60 हजार खातों में करीब 24 करोड़ रुपये लंबे समय नम से अनक्लेम्ड हैं. साथ ही लंबे समय से इन बैंक खातों में कोई लेनदेन नहीं हुआ है या यूं कहें इसके कोई दावेदार नहीं हैं. कहा तो यह भी जाता रहा है कि ये वे खाते है, जिनके खाताधारक या तो अपने खाते के बारे में भूल गए या वे दूसरी जगह चले गए या फिर खाताधारक की मृत्यु हो गई है और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को इन खातों की जानकारी नहीं है. इसमें सब से अधिक खाते एसबीआई, दूसरे नंबर पर ग्रामीण तथा तीसरे नंबर पर बीओई में हैं.

अनक्लेम्ड खातों के लिए अवेयरनेस कैंप

अग्रणी जिला प्रबंधक ऋषिकेश कुमार ने बताया कि अनक्लेम्ड खातों के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा निस्तारण के लिए खूंटी में एक विशेष कैंप 28 नवंबर को लगाया जा रहा है. इसके माध्यम से राशि वापस दिलाने का अभियान शुरू किया जाएगा. अग्रणी जिला प्रबंधक ऋषिकेश कुमार ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को उन जमा राशियों के बारे में जागरूक करना है, जो लंबे समय से उनके या उनके परिजनों के बैंक खातों में निष्क्रिय पड़ी है.

उन्होंने जिलेवासियों से आग्रह किया है कि वे अपने पुराने खातों, जमा योजनाओं या मृतक परिजनों के खातों से संबंधित जानकारी लेकर शिविर में अवश्य पहुंचें और इस पहल का लाभ उठाएं. ऐसे शिविरों के आयोजन से बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ती है और जनता की निष्क्रिय पूंजी पुनः सक्रिय वित्तीय प्रणाली में लौटकर आर्थिक प्रवाह को सुदृढ़ करती है.

TAGGED:

UNCLAIMED DEPOSITS IN BANK
KHUNTI
AWARENESS FOR UNCLAIMED DEPOSITS
अनक्लेम्ड खाता के लिए शिविर
CAMP FOR UNCLAIMED ACCOUNTS

