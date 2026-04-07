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बागपत पॉलीटेक्निक कैंपस में लगा कैंप, छात्र बोले- धन्यवाद मोदी और योगी जी, जानिए क्या है मामला

गैस को लेकर छात्रों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने "छोटी गैस बड़ी सुविधा" योजना को लॉन्च किया है.

छोटी गैस बड़ी सुविधा योजना की जानकारी छात्रों को दी गई.
छोटी गैस बड़ी सुविधा योजना की जानकारी छात्रों को दी गई. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 5:56 PM IST

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बागपत : गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर पॉलीटेक्निक कॉलेज के छात्र भी परेशान हैं. कैंपस छात्रावास के अलावा बड़ी संख्या में छात्र बाहर किराए पर रहते हैं. अधिकांश छात्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिलने से छात्र खाना नहीं बना पा रहे थे. जिनके पास सिलेंडर की व्यवस्था है वह भी कम ही इस्तेमाल कर रहे हैं. छात्रों को महंगे रेट पर छोटा सिलेंडर रिफिल करना पड़ रहा है. छात्रों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने "छोटी गैस बड़ी सुविधा" योजना को लॉन्च किया है.

मंगलवार को बागपत के बड़ौत स्थित दिगम्बर जैन पॉलीटेक्निक कैंपस में अनिल इंडेन गैस एजेंसी के सौजन्य से कैंप लगाया गया. इस कैंप के माध्यम से छात्रों को इस योजना से रूबरू कराया गया, वहीं छात्रों को छोटे (5 किलोग्राम) के गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराये गए. छात्रों को गैस सिलेंडर केवल उनका आधार कार्ड और कॉलेज आईडी लेकर उपलब्ध कराए गए.

कई छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन. (Video Credit; ETV Bharat)

छात्रों का कहना था कि अभी तक उन्हें बजार से जो गैस 85 से 90 रुपये प्रति किलो में मिल जाती थी, पिछले 15 दिन से 250 रुपये किलो तक में खरीदनी पड़ रही थी. इस वजह से न केवल उनका बजट गड़बड़ा रहा था, बल्कि ब्लैक में गैस लेने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.

अब इस योजना से उन्हें काफी लाभ मिलेगा. इसके लिए छात्रों ने मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार और को धन्यवाद दिया. गैस एजेंसी के प्रबंधक मोहित तोमर इस कैंप में मौजूद रहे और उन्होंने सरकार की इस योजना की तारीफ करते हुए छात्रों को आ रही समस्याओं का निदान भी कराया.

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