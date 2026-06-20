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झारखंड के दलमा में ढूंढा जा रहा बाघ, लगा 250 से अधिक कैमरा ट्रैप!

पलामूः पूरे देश में हाथी के लिए चर्चित झारखंड के दलमा में इन दिनों बाघ ढूंढा जा रहा है. टाइगर एस्टीमेशन की प्रक्रिया के तहत दलमा के इलाके में बाघ के मौजूद होने के सबूत खोजे जा रहे हैं.

दरअसल, पूरे देश में टाइगर एस्टीमेशन की प्रक्रिया चल रही है. झारखंड में चौथे एवं अंतिम चरण की टाइगर एस्टीमेशन की प्रक्रिया चल रही है. इसी कड़ी में दलमा के इलाके में कैमरा ट्रैप लगाया गया है. दलमा के इलाके में पहले से 50 कैमरा ट्रैप लगे हुए थे जबकि पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन के तरफ से 200 अतिरिक्त कैमरा लगाया गया है.

टाइगर एस्टीमेशन के लिए पलामू टाइगर रिजर्व पूरे झारखंड में नोडल है. कैमरा ट्रैप के माध्यम से दलमा के इलाके में मौजूद वन्य जीव की जानकारी निकलकर सामने आ रही है. कैमरा ट्रैप का पूरा डाटा पलामू टाइगर रिजर्व के पास पहुंचेगा और इसे वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून को भेजा जाएगा.

दलमा का इलाका हाथी के लिए चर्चित है लेकिन कई मौकों पर बाघ, तेंदुए एवं अन्य तरह के वन्य जीव के मौजूद होने की जानकारी सामने आई है. बाघों की गिनती के लिए पूरे झारखंड के विभिन्न इलाकों में कैमरा ट्रैप लगाया गया था. दलमा के इलाके में अंतिम चरण में कैमरा ट्रैप लगाया गया.

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि दलमा के कई इलाके में कैमरा ट्रैप लगाया गया है. दलमा में बाघों के मौजूद होने की जानकारी इकट्ठा की जा रही है. उपनिदेशक ने बताया कि एस्टीमेशन के दौरान कई तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है.