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बहरोड पुलिस ने तस्करी कर ले जा रहे ऊंटों को कराया मुक्त, एक गिरफ्तार

बहरोड : जिले के मांढ़ण क्षेत्र में शनिवार शाम ऊंटों की तस्करी की सूचना पर गौरक्षा एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक पिकअप पकड़ी. इसमें तीन ऊंट थे. सूचना मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध वाहन का पीछा किया और पुलिस को मामले की जानकारी दी. हालांकि, पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है.

मांडण थाना अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि नारनौल-रेवाड़ी नेशनल हाईवे-11 पर पिकअप में ऊंट भरकर ले जा रहे हैं. पुलिस ने नाकाबंदी कराई. गौरक्षक दल के कार्यकर्ता मौजूद थे. भनक लगते ही चालक ने हरियाणा के कुंड बैरियर से वाहन मांढ़ण की ओर जाने वाले स्टेट हाईवे पर मोड़ दिया और तेज रफ्तार से भगाने का प्रयास किया. गौरक्षकों ने पीछाकर वाहन को मांढ़ण क्षेत्र में रुकवाया. पिकअप में तीन ऊंट मिले. पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया.

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