ETV Bharat / state

बहरोड पुलिस ने तस्करी कर ले जा रहे ऊंटों को कराया मुक्त, एक गिरफ्तार

पुलिस व गौरक्षक दल की भनक लगते ही चालक ने बढ़ाई वाहन की रफ्तार.

There were three camels in the pickup truck.
पिकअप में थे तीन ऊंट (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहरोड : जिले के मांढ़ण क्षेत्र में शनिवार शाम ऊंटों की तस्करी की सूचना पर गौरक्षा एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक पिकअप पकड़ी. इसमें तीन ऊंट थे. सूचना मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध वाहन का पीछा किया और पुलिस को मामले की जानकारी दी. हालांकि, पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है.

मांडण थाना अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि नारनौल-रेवाड़ी नेशनल हाईवे-11 पर पिकअप में ऊंट भरकर ले जा रहे हैं. पुलिस ने नाकाबंदी कराई. गौरक्षक दल के कार्यकर्ता मौजूद थे. भनक लगते ही चालक ने हरियाणा के कुंड बैरियर से वाहन मांढ़ण की ओर जाने वाले स्टेट हाईवे पर मोड़ दिया और तेज रफ्तार से भगाने का प्रयास किया. गौरक्षकों ने पीछाकर वाहन को मांढ़ण क्षेत्र में रुकवाया. पिकअप में तीन ऊंट मिले. पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया.

पढ़ें:कोटपूतली पुलिस ने ऊंटों की तस्करी करने वाले दो लोगों को किया अरेस्ट, 27 ऊंट बरामद

दस्तावेज की जांच: एसएचओ यादव ने कहा कि पिकअप चालक ऊंटों को कहां से लाया था और कहां ले जा रहा था, इसकी जांच की जा रही है. संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है. जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मामला वैध परिवहन का है या तस्करी से जुड़ा है. वाहन चालक से पूछताछ कर ऊंटों के परिवहन से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रहे हैं.

पढ़ें: ऊंट तस्करी का भंडाफोड़, राजगढ़ में फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पकड़े 3 तस्कर, गौ रक्षकों को पहले ही लग गई थी भनक

TAGGED:

PICKUP SEIZE ON SMUGGLING SUSPICION
POLICE ARE EXAMINING THE DOCUMENTS
VEHICLE WAS SEIZED
DRIVER WAS TAKEN INTO CUSTODY
THREE CAMELS RECOVERED IN BEHROR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.