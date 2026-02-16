ETV Bharat / state

ऊंट तस्करी का भंडाफोड़, राजगढ़ में फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पकड़े 3 तस्कर, गौ रक्षकों को पहले ही लग गई थी भनक

अलवर : गौतस्करी के लिए बदनाम रहे मेवात क्षेत्र के रास्तों पर अब बेजुबान ऊंटों की तस्करी का काला खेल शुरू हो गया है. अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार देर रात गौरक्षकों और पुलिस की सतर्कता से ऊंट तस्करी के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ हुआ है. राजगढ़-बांदीकुई मेगा हाईवे पर गौरक्षकों की टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए करीब 5 किलोमीटर तक तस्करों का पीछा किया और हरियाणा नंबर की एक पिकअप को पकड़कर तीन आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया.

​पुलिस की कार्रवाई और जांच : ​सूचना मिलते ही राजगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तीनों तस्करों को अपनी हिरासत में ले लिया है और ऊंटों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया. ​हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र ने बताया, गौरक्षकों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. तीनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है कि वे इन ऊंटों को कहां से लाए थे और मेवात में इन्हें किसे सौंपा जाना था. राजस्थान पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और ऊंट संरक्षण कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

​आधी रात को मेगा हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा : ​घटना रविवार देर रात की है. गौ रक्षक संस्कार सेन ने बताया कि रविवार को उनकी टीम को सूचना मिली कि एक हरियाणा नंबर पिकअप में ऊंटों को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है. इस सूचना पर वह अपनी टीम के साथ राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे के पास पहुंचे. जहां एक हरियाणा नंबर पिकअप को रोकने का प्रयास किया, तो तस्करो ने पिकअप की स्पीड बढ़ा दी. इस पर गौरक्षों की टीम ने करीब 4 से 5 किलोमीटर पीछा कर पिकअप को रुकवाया. गौरक्षक संस्कार ने बताया कि टीम ने मौके से तीन तस्करों को पकड़ा. साथ ही पिकअप की तलाशी की गई, तो उसमें तीन ऊंट मिले. तीनों ऊंटों को बरामद कर राजगढ़ थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया.