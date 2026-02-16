ETV Bharat / state

ऊंट तस्करी का भंडाफोड़, राजगढ़ में फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पकड़े 3 तस्कर, गौ रक्षकों को पहले ही लग गई थी भनक

​अलवर के राजगढ़ में गौरक्षकों ने पीछा कर ऊंटों से भरी पिकअप पकड़ी. पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

ऊंटों की तस्करी
ऊंटों की तस्करी (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 16, 2026 at 8:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर : गौतस्करी के लिए बदनाम रहे मेवात क्षेत्र के रास्तों पर अब बेजुबान ऊंटों की तस्करी का काला खेल शुरू हो गया है. अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार देर रात गौरक्षकों और पुलिस की सतर्कता से ऊंट तस्करी के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ हुआ है. राजगढ़-बांदीकुई मेगा हाईवे पर गौरक्षकों की टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए करीब 5 किलोमीटर तक तस्करों का पीछा किया और हरियाणा नंबर की एक पिकअप को पकड़कर तीन आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया.

​पुलिस की कार्रवाई और जांच : ​सूचना मिलते ही राजगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तीनों तस्करों को अपनी हिरासत में ले लिया है और ऊंटों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया. ​हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र ने बताया, गौरक्षकों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. तीनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है कि वे इन ऊंटों को कहां से लाए थे और मेवात में इन्हें किसे सौंपा जाना था. राजस्थान पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और ऊंट संरक्षण कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें: पुलिसकर्मी 500 किलोमीटर दूर तस्करों व अपराधियों के बीच रचा रहा था शादी, एसपी ने किया बर्खास्त

​आधी रात को मेगा हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा : ​घटना रविवार देर रात की है. गौ रक्षक संस्कार सेन ने बताया कि रविवार को उनकी टीम को सूचना मिली कि एक हरियाणा नंबर पिकअप में ऊंटों को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है. इस सूचना पर वह अपनी टीम के साथ राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे के पास पहुंचे. जहां एक हरियाणा नंबर पिकअप को रोकने का प्रयास किया, तो तस्करो ने पिकअप की स्पीड बढ़ा दी. इस पर गौरक्षों की टीम ने करीब 4 से 5 किलोमीटर पीछा कर पिकअप को रुकवाया. गौरक्षक संस्कार ने बताया कि टीम ने मौके से तीन तस्करों को पकड़ा. साथ ही पिकअप की तलाशी की गई, तो उसमें तीन ऊंट मिले. तीनों ऊंटों को बरामद कर राजगढ़ थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया.

​तीन तस्कर गिरफ्तार : ​पिकअप के छोटे से हिस्से में तीन ऊंटों को ठूंस-ठूंस कर भरा गया था. टीम ने मौके से ही तीन तस्करों को दबोच लिया, जिनकी पहचान तारिक खां, आयूब खां और अरबाज खां के रूप में हुई है. ​पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे इन ऊंटों को राजपुर क्षेत्र से लेकर आए थे और उन्हें तस्करी के जरिए मेवात ले जाने की फिराक में थे. गौरक्षकों ने तुरंत इसकी सूचना राजगढ़ थाना पुलिस को दी.

इसे भी पढ़ें: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौ तस्करों पर शिकंजा, 24 गौवंशो को मुक्त कराकर गौशाला पहुंचाया

गौतस्करी के बाद अब ऊंटों पर तस्करों की नजर : अलवर जिले में लंबे समय से गौतस्करी की घटनाएं सामने आती रही है. जहां पूर्व में अलवर शहर से भी गायों को तस्करी की घटना सामने आई थी. लेकिन अब तस्करों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि गौतस्करी के बाद अब तस्कर ऊंट की तस्करी कर जिले के मार्गों से मेवात की ओर ले जा रहे हैं.

TAGGED:

ANIMAL TRAFFICKING
ऊंट तस्करी
RAJGARH POLICE ACTION
CAMEL SMUGGLING MEWAT
ALWAR CAMEL SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.