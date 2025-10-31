ETV Bharat / state

पुष्कर मेला 2025: ऊंटों के गोरबंध श्रृंगार और डांस ने मोहा मन, प्रतियोगिता के निर्णय से असंतुष्ट नजर आए ऊंट पालक

ऊंट पालकों का आरोप है कि निर्णायक कमेटी ने घोड़े के श्रृंगार वाले ऊंटों को विजेता घो​षित कर दिया, जो गलत है.

Camels seen adorned with decorations
श्रृंगार में सजे नजर आए ऊंट (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 31, 2025

अजमेर: अंतरराष्ट्रीय श्री पुष्कर मेले में शुक्रवार को मेला ग्राउंड में ऊंट श्रृंगार और ऊंट डांस प्रतियोगिता पर्यटकों के लिए खास आकर्षण रही. ऊंट पालकों ने अपने ऊंटों का मनमोहक श्रृंगार किया. ऊंटों को सजा-धजा देख विदेशी पर्यटकों ने ऊंटों की खूब फोटो क्लिक की. हालांकि प्रतियोगिता के विजेता को लेकर ऊंट पालक असंतुष्ट नजर आए. ऊंट पालकों ने निर्णय के खिलाफ विरोध भी किया. ऊंट पालकों का आरोप है कि प्रतियोगिता कमेटी के लोगों को आवश्यक बिंदुओं की जानकारी नहीं है. इसलिए जानकारी के अभाव में निर्णय किए गए.

सीकर के मांगीलाल रहे प्रथम: शुक्रवार को ऊंट के श्रृंगार और डांस प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक पहुंचे. प्रतियोगिता की शुरुआत ऊंटों के श्रृंगार से हुई. पशुपालक अपने ऊंटो को बेहद ही खूबसूरती से सजा कर लाए थे. ऊंटो के श्रृंगार को गोरबंध कहा जाता है, जिसमें सिर से पैर तक पारंपरिक तरीके से ऊंटों को सजाया गया. एक-एक करके सजेधजे ऊंट निर्णायक कमेटी के सामने से गुजरे. अजमेर पर्यटन विभाग में अधिकारी प्रद्युमन ने बताया कि ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में सीकर के मांगीलाल प्रथम रहे. जबकि पुष्कर के समीप ही चावंडिया गांव के अशोक सिंह द्वितीय और गनाहेड़ा के गुमान सिंह तृतीय स्थान पर रहे. उन्होंने कहा कि निर्णय में किसी भी प्रकार की कोई चूक या पक्षपात नहीं किया गया. निर्णायक कमेटी ने सभी क्राइटेरिया देखकर ही निर्णय लिया.

क्यों नाराज नजर आए ऊंट पालक, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

ऊंंटों ने किया डांस: ऊंंटों की डांस प्रतियोगिता में ऊंट पालक के इशारे और ढोल की थाप पर ऊंटों ने शानदार नृत्य किया. माचे (पलंग) पर चढ़कर भी ऊंटों ने अपने नृत्य कौशल को दिखाया. ऊंट कभी अपनी लंबी गर्दन, तो कभी आगे के पैरों को उठाते. ऊंटों को डांस करते देख पर्यटकों ने दांतों तले उंगली दबा ली. पुष्कर आने वाले विदेशी पर्यटकों को ऊंट काफी प्रभावित करते हैं. पर्यटन अधिकारी प्रथम ने बताया कि ऊंट की नृत्य प्रतियोगिता में झुंझुनू के नेकीराम प्रथम रहे. दूसरे स्थान पर सीकर के शीशपाल और तीसरे स्थान पर झुंझुनू के कपिल रहे.

decorated camel
सजधज कर इठलाता नजर आया ऊंट (ETV Bharat Ajmer)

Camel seen dancing
डांस करता दिखा ऊंट (ETV Bharat Ajmer)

ऊंट पालकों का आरोप: पुष्कर मेला 2024 में भी ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता विवादों में रही थी. इस बार भी प्रतियोगिता हंगामेदार रही. निर्णायक कमेटी के निर्णय से कई ऊंट पालक असंतुष्ट नजर आए. उन्होंने इस पर विरोध जताया. लेकिन निर्णायक कमेटी का फैसला नहीं बदला. पुष्कर कैमल सफारी एसोसिएशन के अध्यक्ष नारायण सिंह रावत ने बताया कि ऊंट के श्रृंगार में लगने वाली सामग्री ऊंट पालक अपने हाथों से बनाते हैं. रावत ने कहा कि कई ऊंट पालकों ने अपने ऊंंटों को घोड़े का श्रृंगार करवाया था. उनमें से ही विजेता भी घोषित कर दिया गया.

animal herder performs stunts with camel
ऊंट के साथ स्टंट करता पशुपालक (ETV Bharat Ajmer)

उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में निर्णय सही होना चाहिए. ऊंट का श्रृंगार गोरबंध होता है. श्रृंगार प्रतियोगिता में देखा जाता है कि ऊंट को कैसे और किन चीजों से सजाया गया है. गत वर्ष भी निर्णय को लेकर विवाद हुआ था. रावत ने कहा कि निर्णायक कमेटी में जो लोग हैं, वह आवश्यक बिंदुओं को ध्यान में रखकर निर्णय करें. ऊंट को नकेल, मोरी, गोरबंध आदि से सजाया जाता है. इनको देखकर निर्णय लिया जाना चाहिए. घोड़ों के श्रृंगार के आधार पर ऊंट प्रतियोगिता का निर्णय नहीं किया जाना चाहिए.

