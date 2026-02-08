ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र पशु मेले में ऊंट के कैटवॉक ने हर किसी को किया मंत्रमुग्ध, देखें वीडियो

कुरुक्षेत्र पशु मेले में ऊंट का कैटवॉक ( Etv Bharat )

कुरुक्षेत्रः स्थानीय मेला ग्राउंड में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय पशु मेला का आयोजन किया जा रहा है. मेले में हरियाणा के अलग-अलग राज्यों से पशुपालक अलग-अलग कैटेगरी में पशु लेकर पहुंचे हैं. वहीं हरियाणा राजस्थान की सीमा से लगते महेंद्रगढ़ जिले से कई पशुपालक ऊंट लेकर यहां पर पहुंचे हैं. यहां पर प्रतियोगिता में भाग लेने के साथ-साथ ऊंट मेले में आए हुए लोगों का मनोरंजन करने के लिए स्टेज पर कैटवॉक करके लोगों को खूब मनोरंजन कर रहे हैं. ऊंट की ऐसी कैटवॉक शायद ही पहले आपने देखी होगी जहां पर मेले के अंदर गानों पर ऊंट थिरकते हुए नजर आए. महेंद्रगढ़ के ऊंट ने जीता प्रथम पुरस्कारः ऊंट के मालिक जगदेव ने बताया कि "वे महेंद्रगढ़ से यहां पर मेले में पहुंचे हैं. उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से ऊंट पालने का काम करते आ रहे हैं और इसी से ही उनकी रोजी-रोटी चलती है. साथ ही ऊंटों का उपयोग हम लोग खेती-बाड़ी में भी करते हैं. यहां पर वे अपने मादा ऊंट को लेकर पहुंचे हैं जिसको सुंदरता में प्रथम पुरस्कार मिला है और ये उनके लिए काफी बड़ी उपलब्धि है."