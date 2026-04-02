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हनुमान जन्मोत्सव : जैसलमेर के ऊंट-घोड़े, उदयपुर की 1111 मीटर लंबी पाग, बाड़मेर में 12 घंटे चालीसा पाठ, भीलवाड़ा में1100 किलो काजूकतली का भोग

हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभायात्राओं में हर वर्ग और समाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपने इष्टदेव के प्रति आस्था व्यक्त की.

Hanuman Jayanti celebrations
शोभायात्रा में शामिल राम लक्ष्मण और हनुमान की झांकी (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 2:29 PM IST

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Updated : April 2, 2026 at 2:35 PM IST

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जैसलमेर/ बाड़मेर/उदयपुर/सवाईमाधोपुर/भीलवाड़ा: हनुमान जन्मोत्सव का पर्व गुरुवार को अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया. सुबह से हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, और मंदिरों को भजन-कीर्तन, पूजा-अर्चना तथा विशेष अनुष्ठानों से भक्तिमय बना दिया. जगह जगह शोभायात्राएं निकाली गई. जैसलमेर शहर में हनुमान जन्मोत्सव आयोजन समिति की ओर से गडीसर चौराहे से एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें सजे-धजे ऊंट, घोड़े, मंगल कलश धारण की हुई बालिकाएं और मनमोहक झांकियां मुख्य आकर्षण रहीं. यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों, गुलासतला रोड, गोपा चौक और सदर बाजार से होते हुए गजेटेड हनुमान मंदिर पहुंची, जहां विशेष आरती का आयोजन किया गया. विधायक छोटू सिंह ने भी शोभायात्रा में शिरकत कर भक्तों का उत्साहवर्धन किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. इसी प्रकार बाड़मेर में प्राचीन वीर बालाजी मंदिर में बारह घंटे तक संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. उदयपुर में 1111 मीटर लंबी पाग के साथ हनुमानजी की शोभायात्रा निकाली गई. सवाईमाधोपुर में बालाजी मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की गई. श्रृंगार व छप्पन भोग की झांकियां सजाई गईं. भीलवाड़ा के प्रसिद्ध संकटमोचन हनुमान मंदिर में 1100 किलो काजू कतली का भोग लगाया गया.

शहर के प्रमुख मार्गों से निकली यात्रा: यह शोभायात्रा गडीसर चौराहे से शुरू होकर गुलासतला रोड, आसनी रोड, गोपा चौक, सदर बाजार और गांधी चौक होते हुए हनुमान चौराहे तक पहुंची. पूरे मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और जयकारों से वातावरण गूंज उठा. शोभायात्रा का समापन गजेटेड हनुमान मंदिर परिसर में हुआ, जहां विशेष आरती और पूजा-अर्चना की गई. मंदिर के पुजारी किशनलाल शर्मा के अनुसार पूरे दिन मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. क्षेत्रीय विधायक छोटू सिंह ने हनुमान जयंती के अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि हनुमान जी की भक्ति हमें शक्ति, साहस और सेवा की प्रेरणा देती है. ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं. विधायक ने शोभायात्रा में शामिल होकर श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन किया. आयोजन समिति के सदस्य ग्वालदास मेहता ने बताया कि इस वर्ष शोभायात्रा को विशेष रूप से भव्य बनाने के प्रयास किए गए.

जैसलमेर में हनुमान जन्मोत्सव की शोभायात्रा (ETV Bharat Jaisalmer)

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बाड़मेर में संगीतमय हनुमान चालीसा: हनुमान जयंती पर शहर के सदर बाजार स्थित प्राचीन वीर बालाजी मंदिर में सुबह 5:15 बजे से संगीतमय हनुमान चालीसा का अनवरत 12 घंटे का पाठ शुरू हो गया है, जो शाम 5:15 तक जारी रहेगा. इस दौरान प्रसाद वितरण भी लगातार किया जा रहा है. मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है. श्री मंगल बालाजी परिवार संस्था के तरुण सागर श्रीमाली ने बताया कि यह आयोजन लगातार 18 वर्षों से किया जा रहा है. पिछली बार 251 बार संगीतमय चालीसा पाठ हुआ था, जिसमें 2000 से अधिक भक्त शामिल हुए थे. यह पाठ विश्व शांति और सबके मंगल की कामना के लिए आयोजित किया जाता है. शाम 5:30 बजे आरती और भोग लगाया जाएगा. इस मंदिर की बालाजी प्रतिमा बाड़मेरी पत्थर से निर्मित है, जो स्थानीय शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है.

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बाड़मेर में हनुमानजी की श्रृंगारित प्रतिमा (ETV Bharat Barmer)

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उदयपुर में 1111 मीटर लंबी पाग के साथ शोभायात्रा: बदनोर हवेली स्थित श्री मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में श्री मंशापूर्ण मित्र मंडल के तत्वावधान में भव्य आयोजन हुए. सुबह 6 बजे महारुद्राभिषेक के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ, इसके बाद पंचामृत अभिषेक और अखंड पाठ का समापन हुआ. शाम 5 बजे छप्पन भोग अर्पित किया गया. इस अवसर पर 1111 मीटर लंबी पाग के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर घंटाघर होते हुए पुनः मंदिर पहुंची. यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट, बग्गियाँ और श्रीराम-हनुमान की झांकियां शामिल रहीं. महिलाएं मंगल कलश लेकर चलीं. शाम 7:15 बजे महाआरती हुई, जिसमें मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य हरितराज सिंह मेवाड़ विशेष रूप से उपस्थित रहे. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रामलीला तथा ब्रज की लठ्ठमार और फूलों की होली ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

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शोभायात्रा में हनुमानजी की झांकी (ETV Bharat Jaisalmer)

सवाईमाधोपुर में छप्पन भोग की झांकियां: जिला मुख्यालय पर हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया गया. मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, श्रृंगार व छप्पन भोग की झांकियां सजाई गईं. शिवसेना हिंदुस्तान व विभिन्न हिंदू संगठनों की अगुवाई में भव्य हनुमान शोभायात्रा निकाली गई. यह यात्रा जटवाड़ा गणेश नगर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी. स्थानीय लोगों व व्यापारियों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा व स्वागत किया. यात्रा में ऊंट, घोड़े, पालकी, जिप्सी व कैंटर शामिल रहे. डीजे पर वीर बजरंगी भजनों पर भक्त थिरकते नजर आए. अखाड़ेबाजों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए. मुख्य आकर्षण 8 व 9 फुट ऊंची गणेश व हनुमान प्रतिमाएं रहीं. बाहर से आए कलाकारों ने राजस्थानी लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया. मंदिरों में दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. शोभायात्रा ने पूरे शहर का माहौल भक्तिमय कर दिया.

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शोभायात्रा में शामिल सजे-धजे ऊंट घोड़े (ETV Bharat Jaisalmer)

भीलवाड़ा में हनुमान जी को लगाया काजू कतली का भोग: शहर के मुख्य डाकघर के पास स्थित श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर में गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया. सुबह प्रतिमा पर स्वर्ण चोला चढ़ाया गया और शाम को महाआरती के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े. महाआरती मंदिर के महंत बाबूगिरीजी महाराज ने की. इसके बाद 1100 किलो केसरयुक्त काजूकतली का महाभोग लगाया गया. एक बालक के हाथों 11 किलो का केक कटवाकर खुशियां मनाई गईं. इस अवसर पर विधायक अशोक कोठारी सहित कई विशिष्टजन उपस्थित रहे. मंदिर ट्रस्टियों ने बताया कि महाआरती से पहले ही दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लग गई थी. प्रसाद वितरण के लिए लंबी कतारें लगीं. मंदिर को फूलों व रोशनी से सजाया गया. इसके अलावा शनिवार को मंदिर के बाहर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हनुमान भक्ति का लाभ लिया.

Last Updated : April 2, 2026 at 2:35 PM IST

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