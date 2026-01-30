रेगिस्तानी 'जहाज' करा रहा सैलानियों को रोमांचक सैर, जैसलमेर के नए टूरिज्म मॉडल है सबसे खास

ETV Bharat / state

डीएफओ डॉ. ब्रजमोहन गुप्ता ने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट की रूपरेखा अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राजस्थान तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान द्वारा 22 दिसंबर 2025 को डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र के भ्रमण के दौरान तय की गई थी. इसके बाद वन विभाग ने लगभग एक महीने तक क्षेत्र का अध्ययन किया, संभावित प्रभावों का आकलन किया और फिर इस सफारी को शुरू करने का निर्णय लिया गया. उच्च कार्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद कैमल और कैमल कार्ट सफारी का औपचारिक शुभारंभ किया गया. शुभारंभ कार्यक्रम में उप वन संरक्षक, वन्यजीव जैसलमेर, निगम संरक्षक/प्रशासक, क्षेत्रीय विकास अधिकारी, सहित वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे. सभी अधिकारियों ने इसे जैसलमेर में संरक्षण और पर्यटन के बीच संतुलन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया.

डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसे राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान की सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण संरक्षित धरोहरों में शामिल है. जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला यह क्षेत्र केवल रेगिस्तान नहीं, बल्कि दुर्लभ वन्यजीवों और पक्षियों का प्राकृतिक संसार है. डीएनपी के डीएफओ डॉ. ब्रजमोहन गुप्ता ने बताया कि अभयारण्य में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार पायलट प्रोजेक्ट के तहत कैमल सफारी और कैमल कार्ट सफारी की शुरुआत की गई है. इस नई पहल का मकसद साफ है पर्यटन को बढ़ावा देना, लेकिन बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए. यही वजह है कि इस बार जीप या मोटर व्हीकल नहीं, बल्कि पारंपरिक और शांत साधन ऊंट को चुना गया है. कैमल क्राफ्ट से शुरुआत इसलिए की गई ताकि अभयारण्य के भीतर ध्वनि प्रदूषण न हो, वन्यजीव भयभीत न हों और मानवीय दखल न्यूनतम रहे.

जैसलमेर : डेजर्ट नेशनल पार्क अभयारण्य में पर्यटन की एक नई शुरुआत की गई है. शोर, तेज रफ्तार और मानवीय दखल से दूर अब यहां कैमल और कैमल कार्ट सफारी के जरिए पर्यटक मरुस्थल की जैव विविधता को बेहद नजदीक से देख पाएंगे. यह सिर्फ सफारी नहीं, बल्कि संरक्षण आधारित पर्यटन का नया मॉडल है, जिसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है.

उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत सफारी के लिए दो विशेष मार्ग तय किए गए हैं. पहला मार्ग लगभग 5 किलोमीटर और दूसरा मार्ग करीब 10 किलोमीटर लंबा है. इन मार्गों का चयन वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अध्ययन के आधार पर किया गया है, ताकि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास, भोजन क्षेत्र और प्रजनन स्थलों पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े. डेजर्ट नेशनल पार्क की सबसे बड़ी पहचान है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे स्थानीय भाषा में गोडावण कहा जाता है. यह पक्षी दुनिया की सबसे संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है और इसकी शेष आबादी का बड़ा हिस्सा इसी अभयारण्य में पाया जाता है. वन विभाग का कहना है कि गोडावण अत्यंत संवेदनशील पक्षी है. अंडा देने के दौरान या प्रजनन काल में यदि शोर, वाहन या मानव गतिविधि बढ़े तो यह भयभीत हो सकता है और अंडे छोड़ सकता है. इसी कारण यह निर्णय लिया गया कि डेजर्ट नेशनल पार्क के भीतर पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह शांत, नियंत्रित और पारंपरिक हों. कैमल और कैमल कार्ट से होने वाला भ्रमण न केवल शोर रहित है, बल्कि इससे वन्यजीवों की दिनचर्या पर भी न्यूनतम असर पड़ता है.

डीएफओ गुप्ता ने बताया कि इसके अलावा यह अभयारण्य चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी, सियार, नीलगाय, कैराकल जैसे दुर्लभ वन्यजीवों का घर है. इसके साथ ही यहां सरीसृपों और पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं. सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों की आमद इस क्षेत्र की जैव विविधता को और समृद्ध बनाती है. अब कैमल सफारी के जरिए पर्यटक इन जीव-जंतुओं को उनके प्राकृतिक वातावरण में, सुरक्षित दूरी से और बिना उन्हें परेशान किए देख सकेंगे. रेत के टीलों के बीच ऊंट की धीमी चाल, पक्षियों की उड़ान और मरुस्थल की खामोशी यह अनुभव सामान्य पर्यटन से बिल्कुल अलग होगा.

वन विभाग ने साफ किया है कि यह सफारी पूरी तरह नियमबद्ध होगी. पर्यटकों की संख्या सीमित रखी जाएगी, समय तय होगा और हर सफारी पर प्रशिक्षित गाइड मौजूद रहेंगे. प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या शोर-शराबे की अनुमति नहीं होगी. अधिकारियों का कहना है कि यह पायलट प्रोजेक्ट लगभग एक महीने पहले ही परीक्षण के तौर पर तैयार किया गया था. शुरुआती अनुभव सकारात्मक रहे हैं और वन्यजीवों पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव सामने नहीं आया है. इसी आधार पर भविष्य में इस मॉडल को और बेहतर बनाकर आगे बढ़ाया जाएगा.

इस पहल से स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा. ऊंट पालकों, गाइड्स और ग्रामीण समुदाय को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. साथ ही जैसलमेर आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को अब केवल किले और सैंड ड्यून्स ही नहीं, बल्कि मरुस्थलीय जैव विविधता को समझने का अवसर भी मिलेगा. वन विभाग ने पर्यटकों से विशेष अपील की है कि वे डेजर्ट नेशनल पार्क की इस अनूठी विरासत का सम्मान करें. वन्यजीवों को परेशान न करें, पक्षियों के घोंसलों के आसपास न जाएं, फोटो या वीडियो के लिए नियमों का उल्लंघन न करें और प्रकृति को उसी रूप में छोड़ें, जैसी वह है.

राष्ट्रीय मरु उद्यान में देखे जाने वाले प्रमुख जीव-जंतु : डेजर्ट नेशनल पार्क अभयारण्य केवल रेगिस्तान नहीं, बल्कि एक जीवंत प्राकृतिक प्रयोगशाला है, जहां मरुस्थलीय परिस्थितियों में ढले दुर्लभ और विशिष्ट जीव-जंतु पाए जाते हैं. कैमल और कैमल कार्ट सफारी के दौरान पर्यटक इन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में, बिना परेशान किए, नजदीक से देख सकते हैं. डीएफओ गुप्ता बताते हैं कि यह जैव विविधता ही डेजर्ट नेशनल पार्क को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट बनाती है. कैमल और कैमल कार्ट सफारी का उद्देश्य इन जीव-जंतुओं को दिखाना भर नहीं, बल्कि यह समझाना है कि कैसे रेगिस्तान में जीवन संतुलन के साथ फलता-फूलता है.