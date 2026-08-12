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"मरकर भी जीने का नाम है अंगदान", 'विश्व अंगदान दिवस' पर अंगदान को सामाजिक आंदोलन बनाने का आह्वान

कार्यक्रम में बोलते राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ( ETV Bharat )