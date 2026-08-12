"मरकर भी जीने का नाम है अंगदान", 'विश्व अंगदान दिवस' पर अंगदान को सामाजिक आंदोलन बनाने का आह्वान
लोगों से अंगदान को लेकर भ्रम और भय दूर करने तथा परिवार के साथ इस विषय पर खुलकर चर्चा करने की अपील की गई है.
Published : August 12, 2026 at 9:42 PM IST
नई दिल्ली: विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर दधीचि देहदान समिति की ओर से डिफेंस एन्क्लेव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी और दधीचि देहदान समिति के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट आलोक कुमार ने अंगदान और देहदान के महत्व पर प्रकाश डाला. हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अंगदान ऐसा संकल्प है, जो मृत्यु के बाद भी किसी को जीवन दे सकता है. उन्होंने दधीचि ऋषि के त्याग का उल्लेख करते हुए कहा कि एक अंगदाता कई लोगों को नया जीवन देने में मदद कर सकता है. उन्होंने कहा, "मरकर भी जीने का नाम है अंगदान."
मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली भाजपा और दधीचि देहदान संस्था का संकल्प है कि अंगदान को सामाजिक आंदोलन बनाया जाए. उन्होंने लोगों से अंगदान का संकल्प लेने और अपने परिवार को भी इसकी जानकारी देने की अपील की. दधीचि देहदान समिति के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट आलोक कुमार ने कहा कि समिति का उद्देश्य हर घर में अंगदान की चर्चा और हर मन में दान की भावना पैदा करना है. उन्होंने कहा कि जीवन के बाद भी किसी को जीवन देना सच्चे अर्थों में महादान है.
राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने देहदान और अंगदान को समाज के प्रति समर्पण की भावना से जोड़ते हुए कहा कि व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि जीवन के बाद भी वह समाज के लिए क्या योगदान दे सकता है. उन्होंने कहा कि वे समाज में अंगदान के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने के प्रयास कर रहे हैं.
डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि सरकार और समाज के सहयोग से अंगदान को लेकर जागरूकता और बढ़ाई जा सकती है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2023 में इस दिशा में अपनाई गई आधिकारिक नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि अंगदान से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है. कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने लोगों से अंगदान को लेकर भ्रम और भय दूर करने तथा परिवार के साथ इस विषय पर खुलकर चर्चा करने की अपील की. इस अवसर पर अंगदाताओं और उनके परिवारों के योगदान को भी नमन किया गया.
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