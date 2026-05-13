विकसित भारत के संकल्प के साथ दिल्ली के यूनिवर्सिटी को नवाचार का केंद्र बनाने का आह्वान: तरनजीत सिंह संधू
उन्होंने कहा कि केवल पाठ्यक्रम और डिग्री तक सीमित न रहें, बल्कि 'जय अनुसंधान' की भावना को अपनाएं.
Published : May 13, 2026 at 1:32 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी के उच्च शिक्षण संस्थानों को केवल डिग्री देने वाले केंद्र से ऊपर उठकर 'विकसित भारत' के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने का मंत्र दिया है. बुधवार को दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले यूनिवर्सिटी के कुलपतियों और निदेशकों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल ने शैक्षणिक उत्कृष्टता को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ने पर जोर दिया.
'जय अनुसंधान' के संकल्प पर जोर: प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के विजन को रेखांकित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के विश्वविद्यालयों को नवाचार, अनुसंधान और सामाजिक बदलाव के इंजन के रूप में विकसित होना होगा. उन्होंने कुलपतियों से आग्रह किया कि वे केवल पाठ्यक्रम और डिग्री तक सीमित न रहें, बल्कि 'जय अनुसंधान' की भावना को अपनाएं. शोध का वास्तविक लाभ तभी है जब वह दिल्ली की बुनियादी समस्याओं का समाधान निकाल सके.
Chaired an interactive meeting with the Vice Chancellors and Directors of Universities under GNCTD.— LG Delhi (@LtGovDelhi) May 13, 2026
Guided by the vision of Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji for a #ViksitBharat, our academic institutions must evolve into engines of innovation, research, and social… pic.twitter.com/XtqBCQQqAf
दिल्ली की चुनौतियों का वैज्ञानिक समाधान: बैठक के दौरान तरनजीत सिंह संधू ने वायु गुणवत्ता (AQI), शहरी गतिशीलता (अर्बन मोबिलिटी), मानसिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवा वितरण जैसी चुनौतियों का विशेष उल्लेख किया. उन्होंने कहा, हमारे अकादमिक संस्थानों को ऐसे शोध करने चाहिए जिनका उपयोग दिल्ली की वास्तविक समस्याओं को हल करने में हो सके. उपराज्यपाल ने संस्थानों को निर्देश दिया कि वे तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाकर दिल्ली के परिदृश्य को बदलने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें.
सामाजिक जिम्मेदारी और 'गांव गोद लेने' की पहल: छात्रों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से उपराज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को 'विलेज एडॉप्शन' (गांव गोद लेने) की पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को जमीन से जोड़ना आवश्यक है. इससे छात्र न केवल एक डिग्री धारक बनेंगे, बल्कि उनमें समाज के प्रति संवेदनशीलता, नवाचार की सोच और उद्यमिता का विकास होगा. उपराज्यपाल ने इस विजन को धरातल पर उतारने के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए सभी विश्वविद्यालयों से एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाने को कहा. उन्होंने निर्देश दिया कि यह कार्ययोजना स्पष्ट होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शैक्षणिक उत्कृष्टता का लाभ दिल्ली के हर नागरिक तक पहुंचे.
बड़ा संरचनात्मक बदलाव: बैठक में यह निष्कर्ष निकला कि आने वाले समय में दिल्ली के सरकारी विश्वविद्यालय एआई और आधुनिक तकनीक के माध्यम से गवर्नेंस और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए थिंक-टैंक के रूप में काम करेंगे. उपराज्यपाल की इस पहल को दिल्ली के शैक्षणिक ढांचे में एक बड़े संरचनात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसका लक्ष्य शिक्षा को सीधे राष्ट्र निर्माण और नागरिक कल्याण से जोड़ना है. इस बैठक में दिल्ली के प्रमुख विश्वविद्यालयों के शीर्ष नेतृत्व ने भाग लिया और उपराज्यपाल के विजन के अनुरूप अपने-अपने संस्थानों में अनुसंधान और सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता जताई.
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