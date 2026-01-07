ETV Bharat / state

11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान, अंकिता भंडारी के पिता ने भी की भावुक अपील

अंकिता को इंसाफ देने के लिए 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया. अंकिता के पिता ने भी लोगों से अपील की ह.

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड में इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड चर्चाओं में हैं. अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में फिर से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. विपक्षी राजनीति दलों के साथ-साथ प्रदेश की जनता भी अंकिता भंडारी के लिए सड़कों पर उतरी हुई हैं. यहीं कारण है कि अब इस मामले में सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ संगठनों ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया है. अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने खुद प्रदेश की जनता से उत्तराखंड बंद की अपील की है.

अंकिता भंडारी के पिता की अपील: पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि अंकिता सिर्फ उनकी बेटी नहीं थी, बल्कि पूरे भारत वर्ष की बेटी थी, उसी को न्याय दिलाने के लिए 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है. वीरेंद्र भंडारी ने पिता ने लोगों से खासकर व्यापारी वर्ग से अपील की है कि 11 जनवरी के उत्तराखंड बंद में उनका सहयोग किया जाए.

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड बंद का आह्वान (ETV Bharat)

अंकिता भंडारी के पिता की अभी तक उर्मिला से नहीं हुई मुलाकात: वहीं, उर्मिला सनावर के वीडियो के लेकर भी वीरेंद्र भंडारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनकी उर्मिला सनावर से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन वो चाहते है कि उर्मिला सनावर के बयानों के आधार पर इस मामले की जांच और कार्रवाई हो. वीरेंद्र भंडारी ने सीबीआई जांच की मांग भी की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक अंकिता को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता.

क्यों फिर से चर्चाओं में अंकिता भंडारी हत्याकांड: दरअसल, बीते दिनों ही खुद को सुरेश राठौर की पत्नी कहने वाले उर्मिला सनावर ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उर्मिला ने अपनी और सुरेश राठौर की मोबाइल पर हुई कथित बातचीत का ऑडियो भी चलाया था. इस ऑडियो में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर काफी कुछ कहा गया है, उसी के बाद से पूरे प्रदेश में हंगामा हो रखा है. कांग्रेस समेत जनता ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. वहीं अब अंकिता के पिता ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है.

बता दें कि इस मामले पर कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया था. उन्होंने खुद कहा था कि सरकार किसी भी जांच से पीछे हटने वाली नहीं है. सीएम धामी ने ये भी कहा था कि वो खुद अंकिता के माता-पिता से मिलेगा.

UTTARAKHAND BANDH 11TH JANUARY
ANKITA MURDER CASE
अंकिता भंडारी हत्याकांड
उत्तराखंड बंद आह्वान
ANKITA BHANDARI MURDER CASE

