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मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए 6 दिसंबर को 'कारसेवा' का ऐलान, संतों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

जन्मभूमि कार सेवा को लेकर प्रशासन अलर्ट

जन्मभूमि कार सेवा को लेकर प्रशासन अलर्ट
जन्मभूमि कार सेवा को लेकर प्रशासन अलर्ट (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 1:32 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 3:06 PM IST

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मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए 6 दिसंबर को 'कारसेवा' का ऐलान साधु- संतों ने किया है. इस घोषणा से पहले भारी संख्या में साधु- संत मथुरा पहुंचे. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड में था. इस दौरान हिंदू महासभा की मीरा राठौर समेत कई नेता को हिरासत में लिया गया. संतों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.

6 दिसंबर को 'कारसेवा' का ऐलान (Video Credit: ETV Bharat)

श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई: मथुरा वृंदावन रोड लाल पर स्थित चित्रगुप्त पीठाधीश्वर के आश्रम में साधु संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई का शंखनाद कर दिया.दोपहर के ठीक 12:00 बजे शंख बजाकर उद्घोष किया गया. साधु संतों ने कहा कि, जिस तरह रामलला मंदिर की लड़ाई 6 दिसंबर को तय की गई थी. उसी तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कर सेवा 6 दिसंबर को शुरू कर दी जाएगी.

श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई का शंखनाद
श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई का शंखनाद (Photo Credit: ETV Bharat)

मंदिर के सबकुछ करने को तैयार: इस मौके पर साधु और संतों ने कहा कि जिला प्रशासन रोकने की कोशिश करेगा तो भी वो नहीं मानेंगे, साधु संत सनातन लाखों करोड़ों हिंदुओं की एक ही मांग है कि मंदिर वहीं बनना चाहिए और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण भगवान के लिए माखन मिश्री का भोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लगाया जाएगा. हरिद्वार, अयोध्या, बनारस, मथुरा और वृंदावन के साधु संतों ने अपनी सहभागिता जताते हुए लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने की बात कही.

6 दिसंबर को 'कारसेवा' का ऐलान
6 दिसंबर को 'कारसेवा' का ऐलान (Photo Credit: ETV Bharat)

राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन: चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने सभी साधु संतों के सामने चार सूत्री मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दिया. जिसमें पहली मांग पूजा स्थल अधिनियम 1991 को समाप्त करने, दूसरी मांग श्री कृष्ण जन्म भूमि प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, तीसरी मांग श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण का भोग माखन मिश्री से लगना चाहिए और चौथी मांग श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईद गाह प्रकरण परिसर का पुरातत्व सर्वे पर रोक हटाने की मांग की.

श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए 'कारसेवा' का शंखनाद
श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए 'कारसेवा' का शंखनाद (Photo Credit: ETV Bharat)

ऐलान के बाद सुरक्षा के इंतजाम: गोवर्धन के चित्रगुप्त पीठाधीश्वर सच्चिदानंद महाराज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि कार सेवा मंदिर बनवाने के लिए पत्थर का शिलान्यास करने के लिए साधु संतों की बैठक के ऐलान के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए. श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के आसपास अलर्ट जारी किया गया. सच्चिदानंद समेत कई साधु संतों को नोटिस भी जारी किए गए.

हिरासत में हिंदूवादी नेता: हिंदू महासभा अध्यक्ष मीरा राठौर, निशा ठाकुर, नीतू ठाकुर और नितेश भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाते समय इन नेताओं को जन्मभूमि के सुरक्षा बैरियर के पास हिरासत में लिया गया.

अफवाह गैंग पर नजर: चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज के ऐलान के बाद जनपद की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के आसपास विशेष निगरानी रखी जा रही है. गेट नंबर 123 पर प्रत्येक व्यक्ति की सघनता से चेकिंग की जा रही है. अज्ञात व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी सुरक्षा एजेंसियां निगरानी कर रही है. किसी भी अफवाह को न फैलाने की अपील की गई है.


4 जुलाई को किया था ऐलान: गोवर्धन के चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने 4 जुलाई को श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनवाने के लिए कार सेवा शुरू करने का ऐलान किया था. श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से मस्जिद मुक्त बनाने के लिए साधु संतों की लड़ाई का समर्थन करते हुए अनेक साधु संत और अखाड़ों ने अपना समर्थन दिया है. श्री राधा प्रसाद जू महामंडलेश्वर, मोहिनी बिहार महाराज महामंडलेश्वर, सुरेशानंद महाराज, धर्म रक्षक संघ के अध्यक्ष सौरभ गॉड, स्वामी अतुल कृष्ण महाराज, रामकृष्ण दास महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर स्वामी आदित्य आनंद गिरि महाराज संतों ने अपना समर्थन दिया है.

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Last Updated : August 9, 2026 at 3:06 PM IST

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