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कॉल ड्रॉप से निजात! UP के इस शहर में BSNL का 'हाई-रेंज' नेटवर्क तैयार, 16 खास टावरों से मिलेगी गजब की स्पीड

जल्द खत्म होने जा रही है कॉल ड्रॉप की समस्या ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: मोबाइल अब जरूरत ही नहीं, बल्कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. अगर मोबाइल में नेटवर्क न हो और इंटरनेट की स्पीड धीमी हो तो लोग परेशान हो जाते हैं. ऐसे में अच्छे नेटवर्क के साथ बेहतर इंटरनेट स्पीड देने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है. यह कवायद लगभग 2 सालों से चल रही है, लेकिन अब बीएसएनएल ने अपने उपभोक्ताओं को बेहतर नेटवर्क को इंटरनेट सेवा देने के लिए बेस ट्रांसीवर स्टेशन यानी बीटीएस टावरों की संख्या को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है. इतना ही नहीं, पुराने टावरों को अपडेट भी किया जा रहा है, ताकि नेटवर्क बेहतर हो और इंटरनेट स्पीड भी अच्छी मिल सके. इसके लिए बनारस सहित आसपास के जिलों में यह काम तेजी से जारी है. टावरों को किया जा रहा 4G से लेस इस बारे में बीएसएनल प्रधान महाप्रबंधक कार्यालय वाराणसी के जनसंपर्क अधिकारी अनीश कुमार सिंह ने बताया कि बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पुराने टावरों को अपडेट करने के साथ नए टावरों की संख्या को बढ़ा रहा है. इन टावरों को 4G से लेस करने का काम किया जा रहा है. उनका कहना है कि इसमें 2G वह 3G के पुराने टावर लगे हुए थे. जिसकी वजह से स्पीड भी धीमी थी और उनके संचालन में भी दिक्कत आ रही थी. शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में लगे इन सभी टावरों को अपडेट करने के साथ ही नए टावर लगाने का काम किया जा रहा है. 4G के 48 नए टावर