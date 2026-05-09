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कॉल ड्रॉप से निजात! UP के इस शहर में BSNL का 'हाई-रेंज' नेटवर्क तैयार, 16 खास टावरों से मिलेगी गजब की स्पीड

जल्द खत्म होने जा रही है कॉल ड्रॉप की समस्या, नए हाईस्पीड टावर देंगे आपको हाईस्पीड इंटरनेट की सुविधा.

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जल्द खत्म होने जा रही है कॉल ड्रॉप की समस्या (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 4:20 PM IST

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वाराणसी: मोबाइल अब जरूरत ही नहीं, बल्कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. अगर मोबाइल में नेटवर्क न हो और इंटरनेट की स्पीड धीमी हो तो लोग परेशान हो जाते हैं. ऐसे में अच्छे नेटवर्क के साथ बेहतर इंटरनेट स्पीड देने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है.

यह कवायद लगभग 2 सालों से चल रही है, लेकिन अब बीएसएनएल ने अपने उपभोक्ताओं को बेहतर नेटवर्क को इंटरनेट सेवा देने के लिए बेस ट्रांसीवर स्टेशन यानी बीटीएस टावरों की संख्या को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है. इतना ही नहीं, पुराने टावरों को अपडेट भी किया जा रहा है, ताकि नेटवर्क बेहतर हो और इंटरनेट स्पीड भी अच्छी मिल सके. इसके लिए बनारस सहित आसपास के जिलों में यह काम तेजी से जारी है.

टावरों को किया जा रहा 4G से लेस

इस बारे में बीएसएनल प्रधान महाप्रबंधक कार्यालय वाराणसी के जनसंपर्क अधिकारी अनीश कुमार सिंह ने बताया कि बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पुराने टावरों को अपडेट करने के साथ नए टावरों की संख्या को बढ़ा रहा है. इन टावरों को 4G से लेस करने का काम किया जा रहा है. उनका कहना है कि इसमें 2G वह 3G के पुराने टावर लगे हुए थे. जिसकी वजह से स्पीड भी धीमी थी और उनके संचालन में भी दिक्कत आ रही थी. शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में लगे इन सभी टावरों को अपडेट करने के साथ ही नए टावर लगाने का काम किया जा रहा है.

4G के 48 नए टावर

जनसंपर्क अधिकारी अनीश कुमार सिंह ने बताया कि 4G के 48 नए टावर वाराणसी, भदोही और चंदौली जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं, जहां इंटरनेट की सेवाएं बिल्कुल न के बराबर थी. धीमी गति से इंटरनेट चलने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी. सबसे ज्यादा कॉल ड्रॉप की परेशानी से दो-चार होना पड़ता था, लेकिन इन टावरों से 4G की सेवाएं जल्द ही मिलने के बाद कॉल ड्रॉप की समस्या तो दूर होगी.

5 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

इस पहल से इंटरनेट की भी स्पीड अच्छी मिलेगी. इसका सीधा फायदा लगभग 5 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा. उन्हें बेहतर नेटवर्क और हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा का लाभ ग्रामीण और नगरी दोनों क्षेत्रों में मिलेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती को देखते हुए बीटीएस टावर के पास 5 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगाया गया है, जिससे टावरों को सौर ऊर्जा से जोड़कर बिजली की आपूर्ति लगातार दी जाएगी.

बेहतर इंटरनेट स्पीड
अनीश कुमार सिंह ने बताया कि वाराणसी, भदोही, चंदौली के साथ ही कुछ अन्य जनपदों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही बीएसएनएल के 362 बीटीएस टावर 4G की सेवाएं उपभोक्ताओं को दे रहे हैं. इनमें बीटीएस एलडब्ल्यूई के 16 ऐसे टावर हैं, जो चंदौली जनपद के नौगढ़ और पड़ोस के बिहार तक नेटवर्क के साथ इंटरनेट स्पीड को बेहतर कर रहे हैं. इन टावरों का रेंज बहुत हाई होता है, जो ज्यादा स्पीड और बेहतर नेटवर्क उपलब्ध करवाता है.

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