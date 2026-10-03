देहरादून में अवैध सिम बॉक्स वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़, दो मैनेजर गिरफ्तार, सेटअप देखकर चकरा गई एसटीएफ
कॉल सेंटर में 32 स्लॉट वाला DINSTAR सिम बॉक्स, 45 सिम कार्ड, लैपटॉप, दो राउटर, दो एटीएम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 3, 2026 at 12:09 PM IST
देहरादून: राजधानी में एसटीएफ और देहरादून पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध सिम बॉक्स के जरिए संचालित संदिग्ध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है. साइबर क्राइम पुलिस और दूरसंचार विभाग की टीम ने जीएमएस रोड स्थित कमला पैलेस के पास कैरियर हाउस बिल्डिंग में संचालित SINGH ASSET RECON SERVICES PRIVATE LIMITED (SARS) के कार्यालय में छापेमारी की. मौके से कंपनी मैनेजर और रीजनल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है.
देहरादून में अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़: एसटीएफ को सूचना मिलने के बाद गठित टीम ने जांच और तकनीकी साक्ष्य संकलित किए जाने के बाद दूरसंचार विभाग को साथ में लेकर जीएमएस रोड, कमला पैलेस के निकट स्थित कैरियर हाउस बिल्डिंग में संचालित SINGH ASSET RECON SERVICES PRIVATE LIMITED (SARS) के कार्यालय में छापेमारी की गई. मौके पर कॉल सेंटर में 32 स्लॉट वाला DINSTAR सिम बॉक्स, 45 सिम कार्ड, लैपटॉप, दो राउटर, दो एटीएम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए.
अवैध सिम बॉक्स से चल रहा कॉल सेंटर: जांच में लैपटॉप से SBI, BOB, AXIS BANK, POONAWALLA FINANCE, YES BANK और RBL समेत अलग-अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड से संबंधित डेटा मिलने की बात सामने आई है. जिसके बाद टीम ने गिरफ्तार लक्ष्मण प्रसाद निवासी महोबा, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी चंद्रमणी, देहरादून और जगमोहन सिंह रावत, निवासी नई दिल्ली के रूप में हुई है. लक्ष्मण प्रसाद कंपनी मैनेजर और जगमोहन सिंह रावत रीजनल मैनेजर बताया गया है.
अवैध कॉल सेंटर में होता था ये काम: पूछताछ में सामने आया कि कॉल सेंटर से लोगों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने और उससे जुड़े लाभ बताने के नाम पर कॉल की जाती थी. आरोप है कि कई मामलों में ग्राहकों पर जल्द पैसे जमा कराने के लिए धमकी और दबाव बनाया जाता था. पुलिस के अनुसार, कॉल सेंटर में 39 युवक-युवतियां भी कमीशन के आधार पर काम कर रहे थे.
एसटीएफ को है ये शक: जांच में यह भी सामने आया कि कॉल सेंटर द्वारा निर्धारित 1600 नंबर सीरीज का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था. इसके बजाय व्यक्तिगत मोबाइल नंबरों से ग्राहकों को कॉल की जा रही थी. एसटीएफ के मुताबिक, सिम बॉक्स के जरिए कॉल की वास्तविक पहचान छिपाई जा सकती है और इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी समेत अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि-
मामले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 318(4), 319(1), 61(2), 3(5), IT Act की धारा 66(C), 66(D) और दूरसंचार अधिनियम की धारा 42(1), 42(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.
-अजय सिंह, एसएसपी, एसटीएफ-
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