ETV Bharat / state

क्रूज-शिप में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नौकरी के नाम पर किसी भी फोन कॉल या ऑनलाइन ऑफर पर तुरंत भरोसा न करें.

क्रू-शिप में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी
क्रू-शिप में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 11, 2026 at 7:19 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: साइबर क्राइम और सेक्टर-126 थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का आज बुधवार को खुलासा किया है, जो लोगों को क्रूज-शिप (समुद्री जहाज) में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी कर रहा था. पुलिस ने इस गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन, कॉलिंग डेटा और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं.

एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि सेक्टर-132 क्षेत्र में एक कंपनी के नाम पर कॉल सेंटर चलाकर लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर मौके पर छापा मारा और सी हायर मरीन सर्विसेज कंपनी नाम से चल रही फर्जी कंपनी का भंडाफोड़ कर दिया. मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जालौन निवासी राहुल, अलीगढ़ निवासी प्रशांत, गौतमबुद्धनगर निवासी विशाल शर्मा और कानपुर नगर निवासी सैफ वारिश के रूप में हुई है. राहुल गिरोह का सरगना है.

क्रू-शिप में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी: पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से यह ठगी कर रहे थे और देश के कई राज्यों के लोगों को निशाना बना चुके हैं. जांच में सामने आया कि आरोपी इंटरनेट और कॉलिंग के जरिए नौकरी तलाश रहे युवाओं का डेटा जुटाते थे. इसके बाद उन्हें फोन करके विदेश में क्रू-शिप में नौकरी दिलाने का लालच दिया जाता था. आकर्षक वेतन और विदेश में काम करने का सपना दिखाकर उनसे रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस और अन्य खर्चों के नाम पर एक लाख से लेकर एक लाख बीस हजार रुपये तक वसूले जाते थे. पैसा मिलने के बाद आरोपी या तो फोन उठाना बंद कर देते थे या फिर नई फीस की मांग करने लगते थे.

ठग चुके हैं एक करोड़ रुपए: पुलिस के अनुसार आरोपियों ने इस तरीके से अलग-अलग बैंक खातों में लगभग एक करोड़ रुपये की ठगी की है. बरामद बैंक पासबुक और खातों की जांच में पता चला कि केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में इनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं. पुलिस अब इन खातों और अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. छापेमारी के दौरान पुलिस को आरोपियों के पास से तीन लैपटॉप, सात मोबाइल फोन, कॉलिंग डेटा की 26 शीट, 21 रजिस्टर, चार मोहर, चार फर्जी जॉइनिंग लेटर और कई बैंक दस्तावेज मिले हैं. इन दस्तावेजों का इस्तेमाल लोगों को भरोसा दिलाने और ठगी को असली दिखाने के लिए किया जाता था. पुलिस बरामद सामान के आधार पर गिरोह के नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

50 हजार रुपए प्रतिमाह देते थे किराया: गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में संबंधित धाराओं और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों से पूछताछ जारी है और संभावना है कि जांच के दौरान और भी अहम जानकारी सामने आएगी. जिस बिल्डिंग में कॉल सेंटर संचालित हो रहा था, उसे गिरोह के सरगना ने 50 हजार रुपए प्रतिमाह किराए पर लिया हुआ था. बीते एक साल से वहां पर कॉल सेंटर संचालित हो रहा था. बेरोजगार युवकों का डाटा आरोपियों को कहां से मिलता था,इसका पता लगाया जा रहा है. ज्यादातर आरोपी स्नातक हैं. सभी का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है.

ठगी से बचने के लिए ऐसा करें: पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नौकरी के नाम पर आने वाले किसी भी फोन कॉल या ऑनलाइन ऑफर पर तुरंत भरोसा न करें. खासकर अगर कोई कंपनी नौकरी दिलाने के नाम पर पहले पैसे मांगती है तो सावधान रहें. नौकरी के लिए हमेशा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या विश्वसनीय जॉब पोर्टल का ही इस्तेमाल करें और किसी भी अनजान व्यक्ति को बैंक डिटेल, ओटीपी या पासवर्ड साझा न करें. अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की संदिग्ध कॉल या मैसेज मिले तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और अन्य लोगों को ठगी से बचाया जा सके.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

FRAUD ON PROVIDING JOBS
FRAUD CASES IN DELHI NCR
CYBER CRIMES IN DELHI NCR
FRAUD OF CRORES ON JOBS OFFERS
FRAUD CALL CENTRE BUSTED IN NOIDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.