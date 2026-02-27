ETV Bharat / state

पुलिस कंट्रोल रूम पर आई कॉल; कॉलर बोला- "7 बजे कानपुर सेंट्रल स्टेशन को बम से उड़ा देंगे"

कॉल करने वाले शख्स की तलाश जारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर में शुक्रवार शाम 7 बजे से कुछ मिनट पहले ही 112 पुलिस कंट्रोल रूम पर एक कॉल आई. डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि कॉलर ने कॉल रिसीव होते ही कहा कि शाम सात बजे कानपुर सेंट्रल स्टेशन को बम से उड़ा दिया जाएगा. इसके बाद जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हुई, तो फौरन ही कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों ने अपनी गाड़ियां कानपुर सेंट्रल स्टेशन की ओर दौड़ा दीं. सभी प्लेटफॉर्म की तलाशी ली गयी: डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स भी स्टेशन पहुंची और यहां पर एक-एक प्लेटफॉर्म का चप्पा-चप्पा तलाशा गया. हालांकि, डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने सवा सात बजे पत्रकारों से बात की और कॉल करने वाले की सूचना को अपुष्ट करार दिया. उन्होंने कहा, अब यह पता लगा है कॉल करने वाले ने फेक कॉल करके पुलिस को परेशान किया. जानकारी देते डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता. (Video Credit: ETV Bharat)