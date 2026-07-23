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1 लाख रुपए की ठगी पर 1930 पर कॉल करें, अपने आप दर्ज होगी एफआईआर, तुरंत शुरू होगी कार्रवाई

ताकि जल्द से जल्द फ्रीज करवा सके रकम: इसका मकसद है कि पीड़ितों को तत्काल कानूनी संरक्षण मिल सके और ठगी की राशि को शीघ्र फ्रीज कर अपराधियों तक तेजी से पहुंचा जा सके. वहीं, एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि इससे पहले राजस्थान में 5 लाख रुपए या इससे अधिक की साइबर वित्तीय ठगी के मामलों में ई-एफआईआर की व्यवस्था लागू थीम अब इसकी सीमा घटाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है. जिससे अधिक संख्या में पीड़ितों को तत्काल कानूनी सहायता मिल सकेगी.

डीजीपी ने जारी की गाइडलाइन: यह नई व्यवस्था गुरुवार, 23 जुलाई से पूरे राज्य में प्रभावी कर दी गई है. डीजीपी शर्मा ने इस संबंध में प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों व पुलिस आयुक्तों को संशोधित व्यवस्था के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए एक परिपत्र जारी करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि यह निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों एवं साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

जयपुर: साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने, साइबर व वित्तीय अपराध के मामलों में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने दिशा में राजस्थान पुलिस ने एक अहम कदम उठाया है. अब एक लाख रुपए या इससे अधिक की साइबर ठगी होने पर साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करते ही स्वतः ई-जीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगी. राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने एक फैसला लिया है कि अब एक लाख या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत पर ई-जीरो एफआईआर (e-Zero FIR) स्वतः दर्ज होगी.

1930 पर शिकायत देते ही दर्ज होगी एफआईआर: उन्होंने बताया, नई व्यवस्था के तहत I4C के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930) और सीसीटीएनएस प्रणाली को एकीकृत किया गया है. अब 1 लाख रुपए या इससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज होते ही संबंधित राज्य स्तरीय साइबर पुलिस स्टेशन में स्वतः ई-जीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगी.

अपराधियों पर जल्द शिकंजा कसने की कवायद: एडीजी वीके सिंह ने बताया कि ई-जीरो एफआईआर प्राप्त होते ही पुलिस बिना शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा किए बैंक खातों को फ्रीज करने, संदिग्ध राशि होल्ड कराने, सीडीआर, आईपीडीआर, सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य डिजिटल साक्ष्य जुटाने जैसी आवश्यक कानूनी कार्रवाई तुरंत प्रारंभ करेगी. जिससे साइबर अपराधियों पर जल्द से जल्द शिकंजा कसा जा सके. उन्होंने साइबर फ्रॉड पीड़ितों से आह्वान किया है कि वे साइबर फ्रॉड का शिकार होते ही साइबर हेल्पलाइन 1930 पर जल्द से जल्द शिकायत करें ताकि उन्हें त्वरित राहत मिल सके.

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72 घंटे में पीड़ित को करने होंगे दस्तखत: शिकायतकर्ता को ई-जीरो एफआईआर दर्ज होने के 72 घंटे के भीतर संबंधित पुलिस थाना पहुंचकर एफआईआर की मुद्रित प्रति पर हस्ताक्षर करने होंगे. यदि वह निर्धारित समय में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा. हालांकि प्रारंभिक जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.

राशि के अनुसार तय होगा कौन जांच करेगा: नई व्यवस्था के अनुसार 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों का पंजीकरण एवं अनुसंधान राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर द्वारा किया जाएगा. वहीं, 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों का अनुसंधान संबंधित जिला साइबर पुलिस थाना अथवा स्थानीय पुलिस थाना, एसपी या डीसीपी के निर्देश पर करेगा.

डीजीपी बोले- पीड़ितों को मिलेगी तत्काल मदद: वहीं, राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि आई4सी की तर्ज पर राज्य में आर4सी की स्थापना के साथ ही राजस्थान पुलिस साइबर अपराधों की रोकथाम, पीड़ितों को त्वरित राहत और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए आधुनिक तकनीक एवं सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था का लगातार विस्तार कर रही है. ई-जीरो एफआईआर की यह नई व्यवस्था साइबर अपराधों के विरुद्ध राजस्थान पुलिस की त्वरित, तकनीक आधारित और पीड़ित-केंद्रित पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.