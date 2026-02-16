कैलेंडर ब्वॉय का अनोखा हुनर, केशनाथ ध्रुव पलक झपकते बता देता है तिथि का वार
धमतरी के केशनाथ ध्रुव के पास ऐसा हुनर है,जो उसे नई पहचान दे रहा है.इस छात्र को लोग कैलेंडर ब्वॉय के नाम से जानते हैं.
Published : February 16, 2026 at 5:38 PM IST
अभिषेक मिश्रा, संवाददाता
धमतरी : प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती,इस बात को सच साबित किया है धमतरी जिले के एक दृष्टिबाधित छात्र ने.इस छात्र को सिर्फ 10 फीसदी ही दिखाई देता है,लेकिन इसके बाद भी इसके अंदर ऐसा हुनर है जो लोगों को हैरान कर देगा. इस छात्र की खासियत ये है कि ये किसी भी वर्ष के किसी भी महीने के तिथि के वार को बता सकता है. इस छात्र की इसी खूबी के कारण इसे लोग अब कैलेंडर ब्वॉय के नाम से जानने लगे हैं.भले ही ये छात्र देख नहीं सकता लेकिन इनका सपना हैं देश के लिए शिक्षा की नींव तैयार करना. छात्र खुद पढ़ लिखकर शिक्षक बनना चाहता है और बच्चों के भविष्य को गढ़ना उनकी ख्वाहिश है. दृष्टिबाधित विद्यार्थी के इस अनोखी कला को जानने हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने विद्यार्थी से खास बात की है.
स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल पढ़ाई
धमतरी जिले के रुद्री स्थित एक्जेक्ट फॉउंडेशन संस्था दिव्यांग आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में 35 छात्रों को शिक्षित किया जा रहा है.यहां मौजूद कई बच्चे ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, तो कोई चल नहीं सकता. मानसिक रूप से कमजोर बच्चे भी यहां रहते हैं. यहां की संचालिका के मुताबिक 35 में से 15 बच्चे ऐसे हैं जो दृष्टिबाधित हैं और ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई करते हैं. उसी में से एक है केशनाथ ध्रुव जो नगरी के वनांचल का रहने वाला है और 12वीं की पढ़ाई कर रहा है. केशनाथ को पढ़ाई कराने वाली टीचर भी दृष्टि बाधित हैं और ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई पूरी करवा रहीं हैं.
मैं नगरी वनांचल के छोटे से गांव निर्राबेड़ा का निवासी है.यहां पर ब्रेल लिपी के जरिए पढ़ाई कर रहा हूं.मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है. मैं किसी भी साल के किसी भी महीने की तारीख वो कौन से दिन आएगी और पिछले साल वो तिथि कौन से वार में थी,बता सकता है.इसके लिए मैं सबसे पहले जनवरी का महीना याद कर लेता हूं- केशनाथ ध्रुव, कैलेंडर ब्वॉय
हर बच्चे के अंदर होती है प्रतिभा
एक्जेक्ट फाउंडेशन की अध्यक्ष लक्ष्मी सोनी के मुताबिक एक पल के लिए अपनी आंख बंद कर लेने से ऐसा महसूस होता है कि पूरी दुनिया अंधकार मय है. ऐसे में जिनकी आंखें नहीं हैं वो दुनिया देखने के लिए तरस जाते होंगे. लेकिन एक्जेक्ट फाउंडेशन में केशनाथ ध्रुव की प्रतिभा अलग है. केशनाथ को कैलेंडर ब्वॉय कहा जाता है.
जब पहली बार केशनाथ ने हुनर दिखाया तो हैरान रह गई. केशनाथ ने आगामी जन्मदिन के वार को चंद सेकंड में बता दिया. केशनाथ कोई भी बिता हुआ साल या आगामी वर्ष के दिनांक के वार को बता देता है.हैरानी की बात यह भी है कि केशनाथ को जरा भी वक्त नही लगता है सोचने के लिए वह तत्काल चंद सेकंड में तिथि का वार बता देता है - लक्ष्मी सोनी, फाउंडर, एक्जेक्ट फाउंडेशन
केशनाथ को पढ़ाने वाली शिक्षक रेवती साहू ने कहा कि ब्रेल लिपि से पढ़ाई करवाती हैं और वह खुद दृष्टिबाधित हैं. पहले पढ़ाई करवाने में परेशानी होती थी,लेकिन अब ब्रेल लिपी में बदलाव होने से चीजें आसान हो गई हैं.
मैंने संसार के रंग नहीं देखे हैं लेकिन महसूस जरूर किए हैं. केशनाथ एक होनहार छात्र है. उसके उज्जवल भविष्य को लेकर हम कामना करते हैं- रेवती साहू, दृष्टिबाधित शिक्षक
धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने भी केशनाथ के प्रतिभा की सराहना की है. कलेक्टर ने कहा कि धमतरी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है. केशनाथ को वे बधाई देते है कि वह अपने हुनर को सामने लेकर आए. आपको बता दें कि केशनाथ ध्रुव भले ही अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं,फिर भी इनकी इच्छाशक्ति इतनी मजबूत है कि वो अपना भविष्य दूर तक देख सकते हैं.केशनाथ ने अपने हुनर का लोहा मनवाया है,वो भी तब जब वो 90 फीसदी दृष्टिबाधित हैं.आज जो चीजें आंख वाले नहीं कर सकते उसे केशनाथ ध्रुव आसानी से कर रहे हैं.ईटीवी भारत केशनाथ ध्रुव के भविष्य की कामना करता है.
