कैलेंडर ब्वॉय का अनोखा हुनर, केशनाथ ध्रुव पलक झपकते बता देता है तिथि का वार

अभिषेक मिश्रा, संवाददाता

धमतरी : प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती,इस बात को सच साबित किया है धमतरी जिले के एक दृष्टिबाधित छात्र ने.इस छात्र को सिर्फ 10 फीसदी ही दिखाई देता है,लेकिन इसके बाद भी इसके अंदर ऐसा हुनर है जो लोगों को हैरान कर देगा. इस छात्र की खासियत ये है कि ये किसी भी वर्ष के किसी भी महीने के तिथि के वार को बता सकता है. इस छात्र की इसी खूबी के कारण इसे लोग अब कैलेंडर ब्वॉय के नाम से जानने लगे हैं.भले ही ये छात्र देख नहीं सकता लेकिन इनका सपना हैं देश के लिए शिक्षा की नींव तैयार करना. छात्र खुद पढ़ लिखकर शिक्षक बनना चाहता है और बच्चों के भविष्य को गढ़ना उनकी ख्वाहिश है. दृष्टिबाधित विद्यार्थी के इस अनोखी कला को जानने हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने विद्यार्थी से खास बात की है.





स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल पढ़ाई



धमतरी जिले के रुद्री स्थित एक्जेक्ट फॉउंडेशन संस्था दिव्यांग आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में 35 छात्रों को शिक्षित किया जा रहा है.यहां मौजूद कई बच्चे ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, तो कोई चल नहीं सकता. मानसिक रूप से कमजोर बच्चे भी यहां रहते हैं. यहां की संचालिका के मुताबिक 35 में से 15 बच्चे ऐसे हैं जो दृष्टिबाधित हैं और ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई करते हैं. उसी में से एक है केशनाथ ध्रुव जो नगरी के वनांचल का रहने वाला है और 12वीं की पढ़ाई कर रहा है. केशनाथ को पढ़ाई कराने वाली टीचर भी दृष्टि बाधित हैं और ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई पूरी करवा रहीं हैं.