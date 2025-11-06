ETV Bharat / state

केमिकल से पके हुए केले स्वास्थ्य के लिए खतरा, ठेले पर देखते ही ऐसे करें पहचान

बाजार में केले की बढ़ती मांग को लेकर व्यापार करने वाले लोगों की तादाद भी काफी है. लेकिन जल्दी मुनाफा कमाने की होड़ के चलते कई व्यापारी इसे समय से पहले पकाने के लिए खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं. इसी केमिकल से पका हुआ केला स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. इसलिए केला खरीदने और सेवन करने से पहले उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है. यहां हम जानेंगे कि प्राकृतिक रूप से पके हुए केले और केमिकल से पकाए गए केले क्या अंतर होता है और इसे कैसे पहचानें.

रायसेन: खनिज तत्वों से भरपूर और स्वास्थ्य को बेहतर रखने वाला केला किसे पसंद नहीं. यह फल साल के अधिकतर महीनों में आसानी से बाजार में उपलब्ध होता है. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों की अक्सर केला पहली पसंद भी होती है. शरीर का वजन बढ़ाना हो या मसल्स ग्रोथ करनी हो केला एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है. यही कारण है कि पोषण की थाली से लेकर पूजा-पाठ तक इसकी मांग साल भर बनी रहती है. लेकिन सवाल है कि क्या यह जहरीला भी हो सकता है?

जिला अस्पताल रायसेन के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. शरद चौधरी के अनुसार "केले को जल्दी पकाने के लिए आमतौर पर कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है. जिसमें कच्चे केले के गुच्छों को कैल्शियम कार्बाइड मिले पानी में सीधा डुबोकर निकाल लिया जाता है. इस प्रक्रिया से केला मात्र 24 से 48 घंटे में पका हुआ दिखने लगता है. जबकि प्राकृतिक रूप से केले को पकने में 7 से 8 दिन का समय लगता है."

ठेले पर देखते ही पहचानें केमिकल से पके हुए केले (ETV Bharat)

केमिकल से पके केले खाने के गंभीर नुकसान

केमिकल से पके केले का लंबे समय तक सेवन आपके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. शरद चौधरी ने बताया कि "केमिकल सीधे पेट में जाता है और लंबे समय तक जमा होता रहता है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. केमिकल से पके केले को खाने से आंत का कैंसर हो सकता है."

वे बताते हैं कि "बॉडीबिल्डिंग करने वाले युवा, जो अक्सर मसल्स ग्रोथ के लिए केले का सेवन करते हैं, उन्हें केमिकल वाले केले से किडनी फेलियर की समस्या हो सकती है. साथ ही पेट से जुड़े अन्य रोग भी बढ़ सकते हैं. लंबे समय तक मिलावटी भोजन के सेवन से किडनी फेल होने के कई मामले सामने आए हैं."

प्राकृतिक रूप से पके केले के स्वास्थ्य लाभ

डॉ. शरद चौधरी के कहते हैं कि "प्राकृतिक रूप से पके हुए केले का सेवन करने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं. यह हड्डियों को मजबूती देता है. थकान, कमजोरी और एनीमिया (खून की कमी) को दूर करता है. अल्सर जैसी बीमारियों को दूर करने में भी सहायक है. त्वचा में प्राकृतिक निखार लाता है. इसमें विटामिन B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी खनिज तत्व मौजूद होते हैं."

केमिकल से पके केले खाने के गंभीर नुकसान (ETV Bharat)

कैसे करें असली और नकली केले की पहचान?

बाजार में चमकदार पीला दिखने वाला केला हमेशा प्राकृतिक नहीं होता. डॉ. चौधरी अनुसार आप कुछ आसान तरीकों से असली और केमिकल से पके केले में फर्क कर सकते हैं.

विशेषता प्राकृतिक रूप से पका केला केमिकल से पका केला रंग पूर्ण रूप से पीला. हल्का शाइनी और पूर्ण रूप से पीला नहीं होता है. निशान पीले रंग के बीच में ब्राउन या ब्लैक धब्बे हो सकते हैं. अक्सर हरे रंग के निशान दिखाई देते हैं, खासकर सिरे पर. कारण यह प्राकृतिक रूप से पकने का संकेत है. गुच्छे को केमिकल में डुबोने पर हर जगह लेप नहीं लग पाता, जिससे कुछ हिस्सों पर गहरा हरा या हल्का हरा रंग रह जाता है. सलाह इस तरह के हरे निशान वाले और अत्यधिक शाइनी (चमकीले) केले के सेवन से बचें और प्राकृतिक रूप से पके हुए केले को ही चुनें.

केले के इतने लोकप्रिय होने का कारण

केला अन्य फलों की तुलना में सस्ता होता है. इसका हल्का और मुलायम गूदा इसे पचाने में आसान बनाता है. बुजुर्ग बिना दांतों के भी इसे आसानी से खा सकते हैं और बच्चे इसके हल्के मीठे स्वाद के कारण बड़े चाव से खाते हैं. यही वजह है कि केला हर उम्र के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है.

20 से 25 साल से केले का व्यवसाय करने वाले मोहम्मद अली एक अनुभवी व्यापारी हैं. वे बताते हैं कि "नेचुरल तौर पर पके केले की कीमत आमतौर पर ज्यादा होती है. यह बाजारों में कम ही देखने को मिलता है. इसलिए ग्राहकों को केमिकल से पके सस्ते केले के बजाय हमेशा अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए."