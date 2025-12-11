ETV Bharat / state

अखबार पर रखकर गर्म किया जा रहा था केक का बेस, 100 किलो केक नष्ट करवाया

एफएसएसएआई के अनुसार अखबार की स्याही में लेड एवं अन्य हैवी मेटल्स होते हैं, जिससे पाचन संबंधी बीमारियां और कैंसर की संभावना होती है.

Cake base being heated on newspaper
अखबार पर रख गर्म किया जा रहा केक बेस (Source - CMHO Office)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 11, 2025 at 7:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश में चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत सीएमएचओ जयपुर द्वितीय ने राजधानी जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश में बीते कुछ समय से मिलावट को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है. जिसके तहत गुरुवार को टीम ने मालवीय नगर स्थित एक बेकरी पर कार्रवाई करते हुए लगभग 100 किलो केक एवं अन्य सामग्री नष्ट करवाई.

डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि टीम ने बेकरी के निरीक्षण में पाया कि ट्रे में अखबार पर केक का गरम बेस तैयार कर रखा हुआ था. जिससे अखबार की स्याही केमिकल के रूप में केक में मिक्स हो रही थी. यह स्याही स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है. एफएसएसएआई के द्वारा अखबार के पेपर को खाद्य सामग्री के रखरखाव के लिए प्रतिबंधित किया है. एफएसएसएआई के अनुसार स्याही में लेड एवं अन्य हैवी मेटल्स होते हैं.

पढ़ें: मिल्क केक कारखाने का भंडाफोड़, 20 हजार किलो मिलावटी केक बाजार में आने से रोका

कैंसर की संभावना: डॉक्टर मित्तल ने बताया कि अखबार पर किसी भी तरह की गर्म खाद्य सामग्री खाना स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक होता है, जिससे पाचन संबंधी बीमारियां एवं कैंसर होने की संभावना होती है. उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान अखबार पर रखे 5-5 किलो के विभिन्न फ्लेवर के 10 केक बेस नष्ट करवाए गए एवं अन्य अवधिपार खराब हो चुकी 40-50 किलो खाद्य सामग्री भी नष्ट करवाई गई. मैन्युफैक्चरिंग एरिया में सफाई संतोषजनक नहीं पाई गई.

Cake base being heated on newspaper
ऐसे तैयार हो रहा था केक का बेस (Source - CMHO Office)

पढ़ें: मिलावटखोरों पर शिकंजा, 350 किलो मिलावटी पनीर जब्त, बाजार में खपाने की थी तैयारी

उन्होंने बताया कि डस्टबिन भी खुले हुए रखे थे. बटर स्कॉच केक एवं कुकीज के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लिए गए जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. फर्म के मैनेजर को अखबार का उपयोग तुरंत बंद कर बटर पेपर काम में लेने के लिए पाबंद किया गया. फर्म को इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा जिसकी अनुपालना नहीं करने पर फूड लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान एवं राजेश नागर शामिल रहे.

TAGGED:

ACTION AGAINST ADULTERATION IN JPR
ACTION AGAINST A BAKERY IN JAIPUR
PURE FOOD ADULTERATION WAR
TOXIC CHEMICALS IN NEWSPAPER INK
100 KG CAKE DESTROYED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.