अखबार पर रखकर गर्म किया जा रहा था केक का बेस, 100 किलो केक नष्ट करवाया
एफएसएसएआई के अनुसार अखबार की स्याही में लेड एवं अन्य हैवी मेटल्स होते हैं, जिससे पाचन संबंधी बीमारियां और कैंसर की संभावना होती है.
Published : December 11, 2025 at 7:27 PM IST
जयपुर: प्रदेश में चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत सीएमएचओ जयपुर द्वितीय ने राजधानी जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश में बीते कुछ समय से मिलावट को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है. जिसके तहत गुरुवार को टीम ने मालवीय नगर स्थित एक बेकरी पर कार्रवाई करते हुए लगभग 100 किलो केक एवं अन्य सामग्री नष्ट करवाई.
डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि टीम ने बेकरी के निरीक्षण में पाया कि ट्रे में अखबार पर केक का गरम बेस तैयार कर रखा हुआ था. जिससे अखबार की स्याही केमिकल के रूप में केक में मिक्स हो रही थी. यह स्याही स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है. एफएसएसएआई के द्वारा अखबार के पेपर को खाद्य सामग्री के रखरखाव के लिए प्रतिबंधित किया है. एफएसएसएआई के अनुसार स्याही में लेड एवं अन्य हैवी मेटल्स होते हैं.
कैंसर की संभावना: डॉक्टर मित्तल ने बताया कि अखबार पर किसी भी तरह की गर्म खाद्य सामग्री खाना स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक होता है, जिससे पाचन संबंधी बीमारियां एवं कैंसर होने की संभावना होती है. उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान अखबार पर रखे 5-5 किलो के विभिन्न फ्लेवर के 10 केक बेस नष्ट करवाए गए एवं अन्य अवधिपार खराब हो चुकी 40-50 किलो खाद्य सामग्री भी नष्ट करवाई गई. मैन्युफैक्चरिंग एरिया में सफाई संतोषजनक नहीं पाई गई.
उन्होंने बताया कि डस्टबिन भी खुले हुए रखे थे. बटर स्कॉच केक एवं कुकीज के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लिए गए जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. फर्म के मैनेजर को अखबार का उपयोग तुरंत बंद कर बटर पेपर काम में लेने के लिए पाबंद किया गया. फर्म को इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा जिसकी अनुपालना नहीं करने पर फूड लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान एवं राजेश नागर शामिल रहे.