CAIT का राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन 17-18 अप्रैल को, जानिए किन विषयों पर होगी बात
सम्मेलन में शामिल महिला उद्यमी संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर होने वाली चर्चा को भी गहनता से देखेंगी.
Published : April 12, 2026 at 4:32 PM IST
नई दिल्ली: देश में महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा देने वाले ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में हो रही चर्चा के बीच, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) 17-18 अप्रैल को नई दिल्ली के हिंदी भवन ऑडिटोरियम में एक भव्य राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है. यह सम्मेलन ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में स्थापित करने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं.
सांसद एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि इस विशिष्ट सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से 300 से अधिक महिला उद्यमी, स्टार्टअप लीडर्स एवं व्यवसायी महिलाएं भाग लेंगी. सम्मेलन की अध्यक्षता कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया करेंगे. देशभर में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही अनेक प्रख्यात महिला हस्तियां विभिन्न सत्रों में अपने विचार रखेंगी.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में 'नारी शक्ति' को 'राष्ट्र शक्ति' बनाने का जो संकल्प लिया है, महिला आरक्षण विधेयक उसी दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है. यह विधेयक केवल महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें नीति-निर्माण की मुख्यधारा में लाकर भारत के भविष्य को नई ऊर्जा प्रदान करेगा. यह पहल प्रधानमंत्री मोदी की महिला सशक्तिकरण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और संवेदनशील सोच का प्रमाण है.
सम्मेलन में महिला आरक्षण विधेयक की आवश्यकता, उसके दूरगामी प्रभाव और महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के नए आयामों पर व्यापक मंथन होगा. महिला उद्यमियों का मानना है कि यह विधेयक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाला सिद्ध होगा और इससे देश की करोड़ों महिलाओं को आत्मविश्वास, अवसर एवं सशक्त पहचान प्राप्त होगी.
दो दिवसीय इस सम्मेलन में महिला आरक्षण के अतिरिक्त डिजिटल साक्षरता, 'स्वस्थ महिला – समृद्ध परिवार' की अवधारणा, महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय समावेशन, व्यवसाय में सोशल मीडिया की भूमिका, लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरदराज की महिलाओं को सशक्त बनाने सहित अनेक समसामयिक विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी. साथ ही, देशभर में महिला सशक्तिकरण को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी. इस सम्मेलन में शामिल महिला उद्यमी संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर होने वाली चर्चा को भी गहनता से देखेंगी और उससे प्राप्त दिशा को अपने सामाजिक एवं आर्थिक कार्यों में आत्मसात करेंगी.
यह भी पढ़ें-
दिल्ली में ब्लू लाइन ट्रेनों का होगा कायाकल्प, सुरक्षा और सुविधाओं में बड़ा इजाफा
सामाजिक एकता, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामुदायिक विकास का केंद्र बनेगा रोहिणी का अंबेडकर कम्युनिटी सेंटर