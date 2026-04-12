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CAIT का राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन 17-18 अप्रैल को, जानिए किन विषयों पर होगी बात

नई दिल्ली: देश में महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा देने वाले ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में हो रही चर्चा के बीच, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) 17-18 अप्रैल को नई दिल्ली के हिंदी भवन ऑडिटोरियम में एक भव्य राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है. यह सम्मेलन ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में स्थापित करने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं.

सांसद एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि इस विशिष्ट सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से 300 से अधिक महिला उद्यमी, स्टार्टअप लीडर्स एवं व्यवसायी महिलाएं भाग लेंगी. सम्मेलन की अध्यक्षता कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया करेंगे. देशभर में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही अनेक प्रख्यात महिला हस्तियां विभिन्न सत्रों में अपने विचार रखेंगी.

प्रवीण खंडेलवाल, बीजेपी सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री CAIT (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में 'नारी शक्ति' को 'राष्ट्र शक्ति' बनाने का जो संकल्प लिया है, महिला आरक्षण विधेयक उसी दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है. यह विधेयक केवल महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें नीति-निर्माण की मुख्यधारा में लाकर भारत के भविष्य को नई ऊर्जा प्रदान करेगा. यह पहल प्रधानमंत्री मोदी की महिला सशक्तिकरण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और संवेदनशील सोच का प्रमाण है.