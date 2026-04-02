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बाड़मेर ऑयल फील्ड में हरित ऊर्जा की एंट्री, 20% बिजली अब नवीकरणीय स्रोतों से

बाड़मेर: अब रिन्यूएबल स्रोतों से देश के तेल और गैस क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केयर्न ऑयल एंड गैस ने बाड़मेर स्थित अपने ऑयल फील्ड में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग शुरू कर दिया है. इस पहल के तहत कंपनी अब अपने कुल बिजली उपयोग का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोतों से प्राप्त करेगी.

रीजनल मीडिया मैनेजर मुकेश मथरानी ने यह जानकारी दी. इस परियोजना के लिए कंपनी ने सेरेंटिका रिन्यूएबल्स के साथ करार किया है, जिसके तहत 25 मेगावॉट रिन्यूएबल हाइब्रिड पावर की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है. यह ऊर्जा कर्नाटक के गडग स्थित संयंत्र से दी जाएगी, जहां सोलर और विंड पावर का संयोजन अपनाया गया है. कंपनी के अनुसार इस पहल से हर साल लगभग 115 किलोटन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन में कमी आएगी. विशेषज्ञों के मुताबिक यह प्रभाव करीब 57.5 लाख पेड़ लगाने के बराबर है. इससे यह प्रोजेक्ट न केवल ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा.

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कंपनी के अनुसार सोलर और विंड के संयोजन से तैयार यह हाइब्रिड प्रोजेक्ट लगभग 70 प्रतिशत तक का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर (CUF) हासिल करेगा, जो पारंपरिक सोलर या विंड प्रोजेक्ट्स की तुलना में काफी अधिक है. उच्च CUF के चलते बिजली उत्पादन अधिक स्थिर और निरंतर रहेगा, जिससे केयर्न ऑयल एंड गैस को 24×7 विश्वसनीय ग्रीन पावर सप्लाई मिल सकेगी. इससे ऑयल फील्ड के संचालन में स्थिरता और दक्षता बढ़ेगी. इस समझौते के तहत हर साल करीब 153 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता घटेगी और लागत नियंत्रण में भी मदद मिलेगी. यह कदम कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हुए दशक के अंत तक "नेट-जीरो" लक्ष्य हासिल करना चाहती है.