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CAG रिपोर्टः सरकारी कंपनियों में फंसे दिल्ली सरकार के 21,810 करोड़ रुपये, रिटर्न 1 प्रतिशत से भी कम

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट में सरकार को महत्वपूर्ण सिफारिशें दी गई हैं.

दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट
दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 10, 2026 at 6:23 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) व सरकारी कंपनियों में बड़े पैमाने पर किए गए पूंजी निवेश पर मिलने वाला रिटर्न बेहद चिंताजनक स्थिति में है. विधानसभा में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी)की वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार का सरकारी कंपनियों व निगमों में कुल निवेश 21,810 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, लेकिन इस भारी भरकम राशि पर मिलने वाला वार्षिक रिटर्न 1 प्रतिशत से भी कम है. इससे सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व का नुकसान भी हो रहा है.

सीएजी की रिपोर्ट के अध्याय-I में बताया गया है कि दिल्ली सरकार का सरकारी कंपनियों व निगमों में निवेश वित्तीय वर्ष 2015-16 में 18,492 करोड़ रुपये था. जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 21,810 करोड़ रुपये हो गया है. हालांकि इस पूंजीगत निवेश से सरकार को मिलने वाला लाभांश और लाभ नगण्य रहा है. सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक ये रिटर्न 1 प्रतिशत से भी कम है, जो सरकार की उधार की लागत (7.6 प्रतिशत से 8.7 प्रतिशत) की तुलना में अत्यधिक कम है.

निवेश में भारी बढ़ोतरी, लेकिन रिटर्न बेहद निराशाजनक:

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार बाजार या केंद्र से जिस ब्याज दर (7.6% - 8.7%) पर कर्ज उठा रही है, उसकी तुलना में उसकी अपनी ही कंपनियों से मिलने वाला 1 प्रतिशत से कम का रिटर्न सार्वजनिक धन का अक्षम व अकुशल उपयोग दर्शाता है. इससे दिल्ली सरकार के खजाने पर अनावश्यक वित्तीय तनाव पैदा हो रहा है.

लाभांश नीति व कमजोर निगरानी पर उठाए सवाल:

ऑडिट में ये बात सामने आई है कि दिल्ली सरकार के तहत काम करने वाले बहुत कम उपक्रम नियमित रूप से लाभांश घोषित करते हैं. इसके विपरीत, एक बड़ी धनराशि ऐसे उपक्रमों में फंसी या ब्लाक है, जो या तो घाटे में चल रहे हैं या पूरी तरह से निष्क्रिय/बंद हो चुके हैं.सीएजी ने अपनी समीक्षा में पाया कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप दिल्ली सरकार के पास एक प्रभावी लाभांश नीति का अभाव है. इसके अतिरिक्त संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा इन कंपनियों की कमजोर निगरानी के कारण अनुपालन स्थिति बेहद खराब है.

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट में सरकार को महत्वपूर्ण सिफारिशें दी गई हैं, जिसमें दिल्ली सरकार को घाटे में चल रही और निष्क्रिय पड़ी सरकारी संस्थाओं तथा उपक्रमों की वित्तीय व्यावहारिकता का तत्काल पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, जिन संस्थाओं का पुनरुद्धार संभव नहीं है उनमें सरकार को विनिवेश के विकल्पों पर विचार करना चाहिए, जिससे फंसा हुआ सार्वजनिक धन बाहर निकाला जा सके. सरकार को केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप एक सख्त लाभ देने वाली नीति लागू करनी चाहिए. मुनाफा कमाने वाले उपक्रमों से लाभांश घोषणा को सख्ती से लागू कराना चाहिए.

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