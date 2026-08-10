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CAG रिपोर्टः सरकारी कंपनियों में फंसे दिल्ली सरकार के 21,810 करोड़ रुपये, रिटर्न 1 प्रतिशत से भी कम

दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट ( ETV Bharat )