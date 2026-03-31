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हिमाचल में शिक्षा के महामंदिर में दीपक तले अंधेरा, 27 से 37 फीसदी फैकल्टी कम, यूजीसी नियमों की अवहेलना

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पटल पर रखी कई कैग की रिपोर्ट ने कई गंभीर खुलासे हुए हैं. विभिन्न विभागों की कमियों व गड़बडड़ियों की पोल इस रिपोर्ट में खुली है. मार्च 2023 को खत्म हुई अवधि (अनुपालन लेखी परीक्षा प्रतिवेदन) की रिपोर्ट ने हिमाचल के शिक्षा के महामंदिर यानी एचपीयू में दीपक तले अंधेरा उजागर किया है.

कैग की रिपोर्ट 2020-2021 से 2022-2023 के बीच की अवधि में हिमाचल यूनिवर्सिटी में विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से तथ्य दर्ज करती है. यहां 27 से 37 फीसदी फैकल्टी यानी टीचर्स की कमी दर्ज की गई. यूनिवर्सिटी में अनक्वालिफाइड अस्सिटेंट प्रोफेसर व गैस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का मामला सामने आया था. इसमें यूजीसी की रेगुलेशन की उल्लंघना साफ-साफ हुई थी. एचपीयू ने ऐसी नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जुड़े सर्टिफिकेट के अलावा अन्य दस्तावेजों की जांच की जहमत नहीं उठाई. ऐसी भर्तियों की संख्या 186 बताई गई है.

इसके अलावा कैग की रिपोर्ट में कैमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि की विज्ञान प्रयोगशालाओं में 79 फीसदी तक उपकरणों की कमी देखी गई. यही नहीं, करीब दो करोड़ रुपए की लागत वाले तीन उपकरण खराब पड़े हैं. किसी भी यूनिवर्सिटी की पहचान वहां के रिसर्च वर्क से होती है. एचपीयू इसमें भी पीछे पाया गया. यहां कुल 21 रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार हुए. इसमें 214 टीचर्स शामिल हुए. ऐसे में प्रति प्रोफेसर रिसर्च वर्क की प्रतिशतता 0.1 फीसदी पाई गई. डिजीटल सुविधाओं वाले क्लासरूम भी 51 प्रतिशत ही हैं.