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दमोह में बिना अनुमति के बेच दी गई आदिवासियों की जमीनें, कैग की रिपोर्ट में खुलासा

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG) में 2023 की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दमोह जिले में 31 आदिवासियों की 112.57 एकड़ जमीन को नियमों के विरुद्ध जाकर अवैध रूप से गैर-आदिवासियों के नाम हस्तांतरित कर दिया गया है. रिपोर्ट आने के दो साल बाद भी पीड़ितों को अभी भी दमोह कलेक्टर कोर्ट के फैसले का इंतजार है. रिपोर्ट में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं. साथ ही अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की सिफारिश की गई है. ये जमीनें 31 आदिवासियों के नाम पर दर्ज थीं.

दरअसल यह मामला दमोह जिले में आदिवासियों की जमीनें नियमों को दरकिनार कर गलत तरीके से हस्तांतरित कर बेचने से जुड़ा हुआ है. ऐसे आदिवासियों की संख्या दमोह में सर्वाधिक 31 है. यह खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट 2023 में किया गया है. इतना संगीन मामला सामने आने के बाद भी जिला प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया.

दमोह: दमोह में आदिवासियों की जमीनें गलत तरीके हस्तांतरित कर बेचने का मामला सामने आया है. कैग(CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में इस मामले का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में गलत तरीके से जमीन हस्तांतरित करने का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सरकार आदिवासियों की जमीन और उनको उनके अधिकार दिए जाने को लेकर नित नए कानून तो बना रही है लेकिन इन कानूनों को उन्हीं के अधीनस्थ अधिकारी दरकिनार कर सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं.

दरअसल दमोह, छतरपुर एवं बालाघाट जिले में वर्ष 2011 से लेकर 2019 तक जमीन हस्तांतरण के मामलों की जांच में पाया गया कि दमोह में सर्वाधिक 31 आदिवासियों की जमीनें गलत तरीके से हस्तांतरित कर दी गईं. आठ मामले छतरपुर जिले के हैं. इन सभी हस्तांतरित जमीनों में निश्चित नियम के अनुसार कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण दर्ज होता है. उसमें कलेक्टर विधिवत सुनवाई कर ये जानना चहता है कि क्या वास्तव में आदिवासी जमीन बेचना चाहता है? उसके कारण क्या हैं और वह उस राशि का उपयोग कहां करेगा? लेकिन यहां पर पूरी प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया. इन सभी जमीनों के हस्तांतरण की परमिशन अपर कलेक्टर द्वारा जारी कर दी गई.

2011 से 2015 तक 31 आदिवासियों की जमीन बेचने के लिए जारी की गई अनुमतियां

पूरे मामले में सर्वाधिक गड़बड़झाला दो तत्कालीन कलेक्टर के कार्यकाल में हुआ है. साल 2011 से 2015 तक जिले के 31 आदिवासियों की जमीन बेचने के लिए नियम विरुद्ध अनुमतियां जारी की गईं. मार्च 2012 से जून 2015 तक तत्कालीन कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह के समय 12 और अगस्त 2015 से मई 2018 तक तत्कालीन कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा के समय 18 आदिवासियों की जमीन का नियम विरुद्ध हस्तांतरण किया गया. जिले में कुल 31 मामलों में 45.559 हेक्टेयर यानी 112.57 एकड़ आदिवासियों की जमीन का नियम विरुद्ध तरीके से हस्तांतरण किया गया है.

जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक में सबसे ज्यादा अनुमतियां 2012 से 2015 के बीच जारी की गई थीं. यहां पर कुल 17 आदिवासियों की जमीन विक्रय के लिए नियम विरुद्ध तरीके से एडीएम द्वारा अनुमति जारी की गई थी. इसके अलावा बटियागढ़ जनपद में 5, पथरिया एवं जबेरा में 3-3, दमोह में 2 एवं पटेरा में 1 आदिवासी की जमीन नियम विरुद्ध तरीके से गैर-आदिवासियों को बेच दिए दिए.

वहीं इस मामले में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव का कहना है कि वह अभी कुछ समय पूर्व ही दमोह में पदस्थ हुए हैं. इसलिए उन्हें पूरे मामले की जानकारी नहीं है. मैंने संबंधित फाइल बुलवाई है, उसका अध्ययन करने के बाद ही कुछ कह सकता हूं.