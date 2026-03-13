दून स्मार्ट सिटी परियोजना में भयंकर गड़बड़ी, बिना टेंडर करोड़ों के काम, कैग रिपोर्ट ने खोली पोल
कैग रिपोर्ट में कई अनियमितताओं का जिक्र किया गया है. इसमें रिकवरी नहीं होने को लेकर भी सवाल उठाये गये हैं.
March 13, 2026
देहरादून: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट ने देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में हुई अनियमितताओ से पर्दा उठा दिया है. केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत साल 2017 में देहरादून शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चयन किया गया था. ऐसे में कैग ने देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत साल 2018 से 2023 के बीच किए गए कामों पर ऑडिट किया है. जिसमें तमाम अनियमितताएं उजागर हुई हैं. मुख्य रूप से इस परियोजना में बिना टेंडर के 2.93 करोड़ रुपए के काम कराए गए हैं. इसके साथ ही ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को लापरवाही बरतने पर बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन उससे बची हुई 19.06 करोड़ रुपए की धनराशि की वसूली नहीं की गई.
कैग रिपोर्ट में देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुई अनियमितताओं का उजागर होने के बाद से ही सवाल खड़े होने लगे हैं. कैग की रिपोर्ट के अनुसार, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी ने साल 2019 में ब्रिज एंड रूफ कंपनी के साथ स्मार्ट रोड, सीवरेज कार्यों और ड्रेनेज के लिए एमओयू किया था. साथ ही इस कंपनी को इन कामों के लिए 76.84 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया. जिससे ये सभी काम समय पर यानि दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 तक पूरे किए जा सके, लेकिन कामों में हुई देरी और काम की वजह से आवागमन प्रभावित की समस्या को दूर न करने के चलते सितंबर 2022 में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने एमओयू समाप्त करते हुए कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया.
जब ब्रिज एंड रूफ कंपनी के साथ एमओयू समाप्त किया उस दौरान तक इस कंपनी में 76.84 करोड़ रुपए में से 57.78 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी थी. बची हुई 19.06 करोड़ रुपए की धनराशि कंपनी की ओर से नहीं लौटाई गई. ऐसे में कैग के अनुसार, स्मार्ट सिटी को उस कंपनी से बची हुई धनराशि को वसूल करना चाहिए था.
कैग की रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्ट सिटी के कामों में लापरवाही या हीलाहवाली करने पर अर्थदंड की वसूली का भी प्रावधान है. बावजूद इसके स्मार्ट सिटी ने ठेकेदारों को माफ किया. परेड ग्राउंड के जीर्णोद्धार के लिए ठेकेदार के साथ अक्टूबर 2019 में 18.92 करोड़ रूपए का अनुबंध किया गया. ये काम एक साल में यानी अक्टूबर 2020 में पूरा होना था, लेकिन फरवरी 2023 तक भी ये काम पूरा नहीं हो पाया. जिसके चलते ठेकेदार से अनुबंध समाप्त कर दिया गया. ऐसे में इस ठेकेदार से अर्थदंड के रूप में 1.41 करोड़ रुपए की वसूली होनी चाहिए थी, जो नहीं वसूली गईं.
कैग की रिपोर्ट के अनुसार, देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना का काम जून 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन इसे 2024 तक बढ़ाया गया. स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए एक हजार करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया. जिसमें से साल 2023 तक 737 करोड़ रूपए की धनराशि जारी की गई. जिसमें से 634.11 करोड़ रुपए खर्च किए गए.
कैग ने स्मार्ट सिटी के सभी 22 परियोजनाओं का ऑडिट किया. जिसके तहत दून कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना के ई-गर्वेनेंस समाधान के तहत ठोस कूड़ा प्रबंधन की निगरानी के लिए मार्च 2022 में 04.55 करोड़ रुपए की लागत से बायोमीट्रिक एवं सेंसर प्रणाली को विकसित किया गया, लेकिन इस प्रणाली को फरवरी 2025 तक लागू नहीं किया गया.
इसके अलावा, स्मार्ट अपशिष्ट वाहन योजना के तहत 90 लाख रुपए खर्च कर ई-रिक्शा खरीदा गया. जिसका दो सालों तक संचालन ही नहीं हुआ. देहरादून शहर में मौसम की जानकारी के लिए 2.06 करोड़ रुपए की लागत से पर्यावरण सेंसर लगाए गए. मल्टी यूटिलिटी डक्ट पर 3.24 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हुआ. कैग ने सिटीज इंवेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन परियोजना को लागू करने के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के भुगतान में भी 5.19 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई है.
रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देहरादून के तीन सरकारी स्कूलों में 5.91 करोड़ की लागत से प्रोजेक्टर, ई-कंटेंट, इंटरेक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम लगाया गया, लेकिन अत्यधिक बिजली बिल आने के चलते इन सभी स्मार्ट इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं हो पाया. इसके अलावा, कैग ने ऑडिट में पाया कि माडर्न दून लाइब्रेरी परियोजना में 24.70 लाख का अधिक भुगतान गया. स्मार्ट रोड के तहत चकराता रोड के 1.9 किमी भाग में से 950 मीटर भाग तय प्रक्रिया से बाहर का शामिल कर 19.47 करोड़ रुपये की अनियमित व्यय किया गया. यही नहीं, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक दो करेंट खातों में पैसा जमा कराने से 6.2 करोड़ रुपये के ब्याज का नुकसान हुआ है.
