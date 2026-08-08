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CAG Report में DSSSB की बड़ी लापरवाही उजागर,खत्म हुए पद की परीक्षा में फूंक दिए गए 1.05 करोड़

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखी गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और वित्तीय अनुशासनहीनता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा सदन में प्रस्तुत की गई कैग रिपोर्ट में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक लापरवाही की सारी हदें पार कर दी हैं.

जानिए क्या है पूरा मामला: कैग रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि यह पूरा वित्तीय नुकसान समन्वय की भारी कमी और विभागों की उदासीनता का परिणाम है. दिल्ली जल बोर्ड ने 18 सितंबर 2019 को DSSSB को पत्र लिखकर जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भेजा था. इसके बाद, 9 अप्रैल 2021 को DSSSB और मैसर्स एडसिल (EdCIL India Limited) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते के तहत DSSSB को मैसर्स एडसिल को विभिन्न श्रेणियों की परीक्षा आयोजित कराने के लिए प्रति उम्मीदवार 381 रुपये (प्लस 18 प्रतिशत जीएसटी) का भुगतान करना था. इसके अलावा, जुलाई 2021 में उपराज्यपाल के अनुमोदन से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रत्येक केंद्र पर सुरक्षा उपाय व सावधानियां बरतने के लिए प्रति उम्मीदवार 90 रुपये (प्लस 18 प्रतिशत जीएसटी) अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान भी मंजूर किया गया था.



पदों को समाप्त करने के बावजूद होती रही प्रक्रिया: कैग की ऑडिट रिपोर्ट में इस बात पर गहरी आपत्ति जताई गई है कि जब प्रक्रिया चल रही थी, तब जमीनी स्तर पर बड़े नीतिगत बदलाव हो चुके थे, लेकिन विभागों ने एक-दूसरे से संवाद करना जरूरी नहीं समझा. ऑडिट में यह बात सामने आई कि इसके दो साल बाद, यानी 22 नवंबर 2021 को दिल्ली जल बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के इन पदों को समाप्त करने का औपचारिक निर्णय ले लिया. इसके तुरंत बाद दिल्ली जल बोर्ड ने 27 दिसंबर 2021 को DSSSB को पत्र लिखकर इन पदों को भरने के लिए भेजी गई अपनी मांग को वापस लेने का अनुरोध किया. पदों की वापसी की यह सूचना दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 10 जनवरी 2022 और फिर 8 फरवरी 2022 को दोबारा भी DSSSB तक पहुंचाई गई.



विभाग की चेतावनी को किया नजरअंदाज, परीक्षाएं करा डाली: सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि यूजर डिपार्टमेंट (दिल्ली जल बोर्ड) द्वारा बार-बार आधिकारिक रूप से मांग वापस लेने और परीक्षा आयोजित न करने का आग्रह करने के बावजूद DSSSB ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. DSSSB ने अपनी मनमानी जारी रखते हुए 7 फरवरी 2022 को पोस्ट कोड 15/21 के तहत जेई के पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया. इसके बाद 21 मार्च 2022 को मैसर्स एडसिल के माध्यम से परीक्षा भी सफलतापूर्वक संपन्न करा ली गई. परीक्षा कराने के बाद DSSSB ने 31 अक्टूबर 2022 और 10 फरवरी 2023 को जारी व्यय स्वीकृति आदेशों के तहत कुल 1.05 करोड़ रुपये की राशि मैसर्स एडसिल को भुगतान कर दी. यह भुगतान 7 नवंबर 2022 और 10 फरवरी 2023 को पेड वाउचर के जरिए किया गया. इस प्रकार, जिन पदों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी और जिन्हें पहले ही रद्द कर दिया गया था, उनकी परीक्षा पर जनता के गाढ़ी कमाई के 1.05 करोड़ रुपये पानी की तरह बहा दिए गए.

कैग की तीखी टिप्पणी और जवाब तलब: जब इस वित्तीय लापरवाही पर ऑडिट के दौरान सवाल उठाया गया, तो अप्रैल 2024 में दिए गए अपने जवाब में DSSSB ने अजीबोगरीब तर्क दिए. बोर्ड का कहना था कि रिक्तियों को रद्द करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी मांगी गई थी क्योंकि उस समय भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में थी और इसकी निगरानी एलजी/मुख्य सचिव स्तर पर की जा रही थी.

DSSSB का यह भी दावा था कि परीक्षा की तारीख 21 मार्च 2022 पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड परीक्षा आयोजित होने से पहले समय पर अपनी प्रतिक्रिया देने में विफल रहा. हालांकि, कैग ने DSSSB के इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया है. ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड ने सार्वजनिक डोमेन में विज्ञापित पदों को समाप्त करने और परीक्षा रद्द करने की बात विज्ञापन जारी होने से पहले ही स्पष्ट कर दी थी. इसके बावजूद DSSSB ने यूजर विभाग की जरूरत और अनुरोध का संज्ञान नहीं लिया और अपनी जिद में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर डाली, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.

अधिकारियों पर कार्रवाई की संस्तुति: कैग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि जनता के पैसों के इस तरह के फिजूलखर्च के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए. रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकारी खजाने को भारी वित्तीय क्षति पहुंचाने वाले दोषी अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का समय आ गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो सके. दिल्ली विधानसभा में इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद अब अगले सप्ताह इस पर चर्चा होगी.

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