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हिमाचल का कर्ज एक लाख करोड़ पार, कैग रिपोर्ट में खुलासा, सुक्खू सरकार को 12 महीने में 13 दफा लेना पड़ा मार्केट लोन

शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का भार एक लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है. राज्य की आर्थिक गाड़ी कर्ज के सहारे चल रही है. जरा आगे की पंक्तियों पर नजर डालें...एक वित्त वर्ष में 12 महीने होते हैं और यदि किसी सरकार को बारह महीने में तेरह बार बाजार से कर्ज लेना पड़े तो राज्य की आर्थिक स्थित का अंदाजा लगाया जा सकता है. कैग की रिपोर्ट में हिमाचल सरकार के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर कई खुलासे हुए हैं.

कैग ने अपनी रिपोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ बॉरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज पर दर्ज नोट में लिखा है कि राज्य सरकार ने 12 माह में 13 बार मार्केट लोन लिया. इसके अलावा दस बार लॉन्ग टर्म लोन लिया गया. मार्केट लोन के तहत कुल 13 बार लिए गए लोन में क्रमश: 1000 करोड़, 700 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 600 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़, 322 करोड़ व 337 करोड़ रुपए की रकम थी. सिर्फ ओपन मार्केट से लिए गए इस लोन की रकम 7300 करोड़ रुपए से अधिक बनती है. अन्य माध्यमों से भी कर्ज लिया जाता है. इसमें दीर्घकालीन लोन यानी लॉन्ग टर्म लोन होते हैं. उनकी ब्याज दर अधिक होती है.

राज्य ने कुल दस बार लॉन्ग टर्म लोन लिया. इससे पता चलता है कि राज्य सरकार की लोन लेने की गति कितनी अधिक है. राज्य सरकार ने ओपन मार्केट से ये लोन 7.08 फीसदी से लेकर 7.47 फीसदी तक की ब्याज दर पर लिया है. वहीं, दीर्घकालीन कर्ज की ब्याज दर 8.08 फीसदी से 9.63 फीसदी तक है. राज्य सरकार ने लॉन्ग टर्म लोन के तहत दस बार कर्ज लिया है. दीर्घकालीन लोन की ये रकम 550 करोड़ रुपए, 200 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़, 400 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़ व 95 करोड़ रुपए है.

निरंतर मंद हो रही आर्थिक सेहत