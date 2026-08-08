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CAG रिपोर्ट: बपरोला में 18 साल से अधर में लटकी योजना, दिल्ली सरकार के 29.45 करोड़ रुपये स्वाहा, 15.79 करोड़ की नई देनदारी

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2022-23 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) की बड़ी लापरवाही व प्रशासनिक निर्णय का खुलासा हुआ है. बपरोला में जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क व फैशन डिजाइन हब स्थापित करने के लिए अधिग्रहित की गई 137.63 एकड़ जमीन में से 59 प्रतिशत हिस्सा (81.42 एकड़) आवंटन के 18 साल बीत जाने के बाद भी अनुपयोगी पड़ा हुआ है. इस ढुलमुल रवैये और बार-बार योजनाएं बदलने के कारण न केवल 29.45 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ, बल्कि बकाया ग्राउंड रेंट के रूप में 15.79 करोड़ रुपये की अनावंटित देनदारी भी खड़ी हो गई है.

जानिए क्या है पूरा मामला : सीएजी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2006 में DSIIDC ने ग्रामीण विकास विभाग, दिल्ली सरकार से बपरोला में 99 साल की लीज पर 137.63 एकड़ जमीन ली थी. इसका उद्देश्य जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क व फैशन डिजाइन हब बनाना था. इसके लिए जनवरी 2007 में DSIIDC ने भूमि प्रीमियम व पहले साल के ग्राउंड रेंट के रूप में 38.09 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया.हालांकि रिकॉर्ड्स की जांच में पाया गया कि DSIIDC कुल जमीन में से केवल 56.21 एकड़ (JNNURM योजना के तहत EWS आवास निर्माण हेतु) का ही इस्तेमाल कर सकी. शेष 81.42 एकड़ जमीन 17-18 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बेकार पड़ी रही.

बार-बार बदली गईं योजनाएं, गायब रहा विजन: ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि DSIIDC के पास आवंटित भूमि के उपयोग के लिए कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था: