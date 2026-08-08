CAG रिपोर्ट: बपरोला में 18 साल से अधर में लटकी योजना, दिल्ली सरकार के 29.45 करोड़ रुपये स्वाहा, 15.79 करोड़ की नई देनदारी
दिल्ली विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 की CAG रिपोर्ट में दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम की बड़ी लापरवाही 81.42 एकड़ जमीन अनुपयोगी पड़ा
Published : August 8, 2026 at 12:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2022-23 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) की बड़ी लापरवाही व प्रशासनिक निर्णय का खुलासा हुआ है. बपरोला में जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क व फैशन डिजाइन हब स्थापित करने के लिए अधिग्रहित की गई 137.63 एकड़ जमीन में से 59 प्रतिशत हिस्सा (81.42 एकड़) आवंटन के 18 साल बीत जाने के बाद भी अनुपयोगी पड़ा हुआ है. इस ढुलमुल रवैये और बार-बार योजनाएं बदलने के कारण न केवल 29.45 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ, बल्कि बकाया ग्राउंड रेंट के रूप में 15.79 करोड़ रुपये की अनावंटित देनदारी भी खड़ी हो गई है.
जानिए क्या है पूरा मामला : सीएजी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2006 में DSIIDC ने ग्रामीण विकास विभाग, दिल्ली सरकार से बपरोला में 99 साल की लीज पर 137.63 एकड़ जमीन ली थी. इसका उद्देश्य जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क व फैशन डिजाइन हब बनाना था. इसके लिए जनवरी 2007 में DSIIDC ने भूमि प्रीमियम व पहले साल के ग्राउंड रेंट के रूप में 38.09 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया.हालांकि रिकॉर्ड्स की जांच में पाया गया कि DSIIDC कुल जमीन में से केवल 56.21 एकड़ (JNNURM योजना के तहत EWS आवास निर्माण हेतु) का ही इस्तेमाल कर सकी. शेष 81.42 एकड़ जमीन 17-18 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बेकार पड़ी रही.
बार-बार बदली गईं योजनाएं, गायब रहा विजन: ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि DSIIDC के पास आवंटित भूमि के उपयोग के लिए कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था:
- सितंबर 2010: डेवलपर्स की सुस्ती के बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी से इसे 'नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क' में बदलने का फैसला हुआ.
- अगस्त 2019: कंसल्टेंट एजेंसी CBRE की रिपोर्ट में पार्क को अव्यावहारिक बताया गया. तत्कालीन उद्योग मंत्री ने इसे रद्द कर 'शॉप-कम-ऑफिस' और 'फ्लैटेड फैक्ट्रीज' बनाने का निर्णय लिया.
- रोजगार बजट 2022-23: इस फैसले को लागू न करके 'रोजगार बजट 2022-23' के तहत यहां 'इलेक्ट्रॉनिक सिटी' बनाने का नया ऐलान कर दिया गया.
- नवंबर 2024 की स्थिति: दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2024-29 की फाइल मंजूरी के इंतजार में अटकी रही और परियोजना ठप पड़ी रही.
वित्तीय घाटा व ब्याज का अतिरिक्त बोझ
प्रशासनिक अनिर्णय की वजह से DSIIDC ने दिसंबर 2007 से दिसंबर 2024 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग को वार्षिक ग्राउंड रेंट (92.90 लाख रुपये प्रति वर्ष) का भुगतान नहीं किया. इसके चलते निगम पर 15.79 करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ चुका है, जिस पर आगे भारी ब्याज व जुर्माना भी लग सकता है.
सीएजी की तल्ख टिप्पणी
DSIIDC के उस तर्क को सीएजी ने पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में प्लॉट्स बेचने से इसकी भरपाई हो जाएगी. ऑडिट एजेंसी ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि निगम की ढिलाई और अनिर्णय ने दिल्ली को पिछले 17 वर्षों में संभावित औद्योगिक विकास, निवेश व रोजगार के बड़े अवसरों से वंचित रखा है.
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