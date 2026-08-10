दिल्ली विधानसभा में पेश सीएजी रिपोर्ट: आर्थिक विकास की रफ्तार मजबूत, लेकिन सब्सिडी और घटते पूंजीगत खर्च ने बढ़ाई चिंता
सीएजी ने चेतावनी दी है कि यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि सरकार ने विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप दीर्घकालिक परिसंपत्ति निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी है.
Published : August 10, 2026 at 7:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 के कामकाज का लेखा-जोखा पेश कर दिया गया है. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की इस विस्तृत रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की अर्थव्यवस्था के लिए कई सकारात्मक पहलू सामने आए हैं, तो वहीं वित्तीय अनुशासन, सब्सिडी के बढ़ते बोझ और पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) में आई गिरावट को लेकर गंभीर चिंताएं भी जताई गई हैं. रिपोर्ट में साफ किया गया है कि यदि लंबी अवधि में आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देनी है, तो सरकार को अपनी राजस्व नीतियों और खर्चों के तौर-तरीकों में बदलाव करना होगा.
सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दिल्ली की अर्थव्यवस्था ने स्वस्थ विकास दर दर्ज की है. इस अवधि में दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) बढ़कर 12.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.17 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है. राष्ट्रीय स्तर पर भी दिल्ली की आर्थिक स्थिति का योगदान महत्वपूर्ण बना हुआ है और देश की जीडीपी में दिल्ली की हिस्सेदारी 3.67 प्रतिशत दर्ज की गई.
अर्थव्यवस्था और जीएसडीपी में शानदार उछाल
हालांकि, रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों को लेकर एक दिलचस्प और गौर करने लायक तुलना की गई है. वर्ष 2015 से 2025 के बीच प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर 6.39 प्रतिशत रही, जो देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी की 8.14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से थोड़ी कम है. तथ्य यह बताते हैं कि वर्ष 2015-16 में दिल्ली का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी देश के औसत प्रति व्यक्ति जीडीपी से 177.07 प्रतिशत अधिक था, जो वर्ष 2024-25 के अंत तक घटकर 135.34 प्रतिशत रह गया है. यह संकेत देता है कि देश के बाकी हिस्सों की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में थोड़ी नरमी आई है.
राजस्व प्राप्तियां: कर संग्रह में बढ़ोतरी, केंद्रीय अनुदान में गिरावट
राजस्व मोर्चे पर, सरकार का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया है कि दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 9.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसकी मुख्य वजह कर संग्रह (विशेषकर जीएसटी) में उछाल रहा है. सकारात्मक पहलू यह है कि सरकार की अपनी राजस्व जुटाने की क्षमता में सुधार हुआ है और केंद्रीय अनुदान पर उसकी निर्भरता समय के साथ घटी है. हालांकि, दूसरी ओर, केंद्र से मिलने वाले अनुदान में गिरावट दर्ज की गई है.
राजस्व व्यय और सब्सिडी का बढ़ता दबाव
सीएजी रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक पहलू व्यय प्रबंधन से जुड़ा है. दिल्ली सरकार का अधिकांश खर्च राजस्व व्यय (कुल खर्च का 88.38 प्रतिशत) के अंतर्गत हो रहा है. इसमें प्रतिबद्ध देनदारियों और सब्सिडी का हिस्सा बहुत अधिक है, जिसके कारण बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के लिए बहुत सीमित वित्तीय गुंजाइश बचती है.
सब्सिडी का भारी बोझ: वर्ष 2015 से 2025 के बीच सब्सिडी की राशि में 23,222 करोड़ रुपये (172.48 प्रतिशत) की भारी वृद्धि दर्ज की गई है.
बिजली सब्सिडी: इस बढ़ोतरी में मुख्य योगदान बिजली सब्सिडी का है, जिसमें 2,033 करोड़ रुपये (128.83 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है.
पूंजीगत व्यय में गिरावट: ढांचागत विकास के लिए चेतावनी
रिपोर्ट में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई है कि पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि के बजाय लगातार गिरावट का रुख देखा गया है, जो लंबी अवधि के बुनियादी ढांचे और पूंजी निर्माण के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं. वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय 8,311 करोड़ रुपये था, जो लगातार घटकर वर्ष 2024-25 में मात्र 3,695 करोड़ रुपये रह गया. अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले पूंजीगत व्यय का कुल हिस्सा भी पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है. सीएजी ने चेतावनी दी है कि यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि सरकार ने अपनी विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप दीर्घकालिक परिसंपत्ति निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी है. इससे भविष्य में विकास कार्यक्रमों और सेवा वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.
सामाजिक क्षेत्र पर विशेष जोर, पर संतुलन जरूरी
क्षेत्रवार व्यय पैटर्न पर नजर डालें तो सामाजिक सेवाएं अभी भी खर्च के केंद्र में बनी हुई हैं. कुल व्यय का 49 से 55 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च हो रहा है. रिपोर्ट मानती है कि सामाजिक कल्याण पर यह ध्यान सराहनीय है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि संसाधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाए कि ऋण चुकाने की जिम्मेदारी और कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बना रहे, ताकि दीर्घकालिक आर्थिक विकास प्रभावित न हो.
स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति और निवेश के मोर्चे पर खामियां
स्थानीय निकाय: स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 6 से 27 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी गई. हालांकि, चिंता की बात यह है कि स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों के दैनिक खर्चों का 73 से 94 प्रतिशत हिस्सा बहुत कम वित्तीय सहायता के सहारे चल रहा है.
सरकारी कंपनियां और निवेश: सरकारी कंपनियों और निगमों में निवेश 18,492 करोड़ रुपये (2015-16) से बढ़कर 21,810 करोड़ रुपये (2024-25) हो गया है, लेकिन इनसे मिलने वाला रिटर्न कर्ज की लागत (7.6 से 8.7 प्रतिशत) की तुलना में नगण्य (1 प्रतिशत से कम) है. अधिकांश लाभांश घोषित नहीं होते और बड़ी रकम निष्क्रिय (Defunct) इकाइयों में फंसी हुई है. सीएजी ने इन गैर-निष्पादित इकाइयों की व्यवहार्यता की समीक्षा करने और विनिवेश पर विचार करने की सलाह दी है.
ऋण स्थिरता और आगे की राह
राहत की बात यह है कि दिल्ली सरकार का ऋण ट्रांजेक्टरी FISCAL STRESS के कम जोखिम, अनुशासित उधार और अनुकूल स्थिरता संकेतकों को दर्शाता है. हालांकि, रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उधार का उपयोग मूल रूप से ऋण चुकाने के बजाय विकास-वर्धक निवेशों के लिए हो.
सीएजी की प्रमुख सिफारिशें: अतिरिक्त संसाधन जुटाना: संभावित विकास को गति देने के लिए भौतिक पूंजी निर्माण में निरंतर निवेश बढ़ाना होगा. इसके लिए बेहतर कर संग्रह और अनुपालन को सख्त करना जरूरी है.
राजस्व संवर्धन और व्यय नियंत्रण: बेहतर राजस्व, सख्त खर्च नियंत्रण और दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य के लिए संरचनात्मक सुधार किए जाएं.
पारदर्शिता: समय पर लेखांकन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते हुए बजट प्रावधानों में अधिक विवेक बरता जाए.
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