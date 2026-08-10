ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा में पेश सीएजी रिपोर्ट: आर्थिक विकास की रफ्तार मजबूत, लेकिन सब्सिडी और घटते पूंजीगत खर्च ने बढ़ाई चिंता

विधानसभा में बोलती सीएम रेखा ( ETV Bharat )