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सीएजी रिपोर्ट में राज्य सरकार के कामकाज पर गंभीर टिप्पणी,जानिए क्या दिए गए हैं सुझाव

रांची : भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यानी सीएजी ने झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कामकाज पर गंभीर टिप्पणी करते हुए विस्तृत रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर सौंपी है. मार्च 2023 को समाप्त हुए अवधि में किए गए लेखा परीक्षा में कई प्रकार की गड़बड़ियां इस रिपोर्ट में दर्शायी गई हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा अपने स्थापना के बाद से यानी नवंबर 2015 से मार्च 2023 तक 14020.46 करोड़ की कुल लागत वाली 1328 कार्य परियोजनाएं शुरू की थी, जिसमें से 4291.07 करोड़ मूल्य के 726 कार्य पूरे हुए, 218 कार्य प्रगति पर थे और 272 कार्य प्रारंभिक चरण में थे और 112 कार्य भूमि की अनुपलब्धता सार्वजनिक बाधाओं, संवेदकों द्वारा विलंब आदि के कारण या तो रद्द कर दिए गए या रोक दिए गए, जिसकी लागत 194.92 करोड़ की थी.

सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने 24 कार्यों के निष्पादन के लिए उपयोगकर्ता विभागों से प्राप्त 60.95014 करोड़ वापस नहीं किए जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया था और इस राशि को 4 से 7 वर्षों की अवधि के लिए अपने व्यक्तिगत लेजर खाते में रखा गया था. सीएजी ने ऑडिट के दौरान यह पाया कि कंपनी ने 2018-19 से 2022-23 के दौरान ना तो कॉर्पोरेट बजट तैयार किया और ना ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर की समीक्षा और कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए कोई तकनीकी समिति गठित की.

वास्तविक स्थल स्थितियों पर आधारित विस्तृत अनुमान के बिना इसने सलाहकारों द्वारा तैयार किए गए मॉडल अनुमानों के आधार पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू कर दिया. इसके अलावा विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक भूमि या तो उपयोगकर्ता विभागों द्वारा सौंपी ही नहीं गई या विलंब से सौंपी गई. परिणामस्वरूप 102.87 करोड़ मूल्य के 35 कार्य अधूरे रह गए थे.

सीएजी ने झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के द्वारा की गई धान की खरीद और किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान पर भी गंभीर टिप्पणी की है. सीएजी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कंपनी के वार्षिक खाता अपनी स्थापना यानी जून 2010 से ही बकाया है. कंपनी के जिला कार्यायलयों द्वारा बुनियादी लेखा अभिलेखाकर बही आदि का रखरखाव नहीं किया जाता था और कंपनी ने इसके लिए कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार उठाया था.

2018-19 से 2021-22 के दौरान कंपनी 18.29 लाख मैट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले केवल 16.47 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद कर सकी, जिसका मुख्य कारण मिल मालिकों द्वारा धान का उठाव ना करना और प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के पास सीमित भंडारण क्षमता उपलब्ध होना था. सीएजी ने राज्य सरकार को इस अवधि में एमएसपी/बोनस/ब्याज की वसूली के लिए कार्रवाई 9 करने वाले चक करता टैक्स लेंस और मिल मालिकों के साथ-साथ विभाग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की अनुशंसा की है.

झारखंड विधानसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सीएजी के अंकेक्षण में स्थानीय निकायों के कामकाज पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कैग ने मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के आधार पर स्थानीय निकायों में वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन सौंपते हुए कई तरह की अनियमितता पाई है. रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार के स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी जेएसएलपीएस के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण इकाई ने 2017-18 के दौरान राज्य में 14वें वित्त आयोग के अधीन योजनाबद्ध 1500 ग्राम पंचायत में से 1499 का सामाजिक अंकेक्षण किया था, बाद के वर्षों में अर्थात 2018-19 से 2021-22 के दौरान सामाजिक अंकेक्षण के लिए ना तो कोई योजना बनाई गई और ना ही संचालित की गई.

सीएजी ने पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 14वें वित्त आयोग अनुदान की उपयोगिता की लेखा परीक्षा 6 जिलों परिषदों, 21 पंचायत समितियों और 63 ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच जून 2022 से अक्टूबर 2022 के दौरान की. सीएजी ऑडिट में यह पाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मामलों पर वित्त आयोग द्वारा की गई 19 संस्थानों में से सिर्फ चार अनुशंसाओं को झारखंड सरकार द्वारा पूर्णत: कार्यान्वित किया गया. नमूना जांचित ग्राम पंचायत द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक वार्षिक योजनाएं तैयार नहीं की गई.