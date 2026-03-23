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एक्साइज पॉलिसी पर CAG रिपोर्ट में गड़बड़ियों की पुष्टि, PAC ने निगरानी तंत्र मजबूत करने की रखी सिफारिश

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने आबकारी विभाग से जुड़े नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश कर दी है. विधानसभा में रिपोर्ट पेश करते हुए लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष व भाजपा विधायक अजय महावर ने बताया कि शराब के विनियमन, लाइसेंस जारी करने, मूल्य निर्धारण और आपूर्ति प्रणाली में कई गंभीर खामियों की पुष्टि की गई है.

पीएसी अध्यक्ष अजय महावर ने इन सभी गड़बड़ियों के लिए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को जिम्मेदार ठहराया. लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निगरानी तंत्र को मजबूत करने और जिम्मेदारी तय करने की सिफारिश की है. पीएसी रिपोर्ट के अनुसार कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पाया था कि आबकारी आपूर्त श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली के जरिए शराब की बिक्री की पूरी तरह निगरानी नहीं हो पा रही थी.

ऑडिट में सामने आया कि बड़ी मात्रा में बिक्री बिना स्कैनिंग के दर्ज की गई, जिससे राजस्व हानि का खतरा पैदा हुआ. समिति ने कहा कि बारकोड बिना स्कैन के शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि कई मामलों में लाइसेंस जारी करने के नियमों का पालन नहीं किया गया. कुछ लाइसेंसधारियों के रिकॉर्ड ऑडिट के दौरान उपलब्ध नहीं कराए गए. जबकि कंपनियों को नियम 35 के उल्लंघन के बावजूद लाइसेंस जारी कर दिए गए. समिति ने कहा कि सभी लाइसेंसों की समीक्षा की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो.