ETV Bharat / state

बिहार परिवहन विभाग में कई तरह की अनियमितता, CAG रिपोर्ट में राजस्व के नुकसान का खुलासा

कैग रिपोर्ट में राजस्व के नुकसान का खुलासा हुआ है. मार्च 2024 तक तैयार रिपोर्ट में परिवहन विभाग में अनियमितता सामने आई है. पढ़ें..

Bijendra Prasad Yadav
बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 26, 2026 at 2:45 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने जिला परिवहन कार्यालय की कार्य पद्धति को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आज बिहार विधानसभा के पटल पर रखा. कैग रिपोर्ट में कई तरह की कमियों का उजागर हुआ है. कैग रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर राजस्व हानि का भी खुलासा किया है. 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य में जारी ई-चालान के भुगतान में बकाया 4.40% से बढ़कर 39.21% हो गया, जो 200 करोड़ से अधिक का है.

लाइसेंस पर सवाल: कैग रिपोर्ट में बिहार में मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा जारी की जा रही चालक लाइसेंस पर सवाल खड़ा किया है. सारथी डेटाबेस के अनुसार 910 आवेदकों में से 856 आवेदकों को लाइसेंस दे दिया गया, जबकि इसमें से केवल 10 आवेदक ही भौतिक रूप से उपस्थित हुए थे. सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि मोटर चालक प्रशिक्षण विद्यालय सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे के बिना ही चलाई जा रहे हैं.

कैग रिपोर्ट में अहम खुलासे (ETV Bharat)

राजस्व की कम वसूली: कैग रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि जिला परिवहन कार्यालयों और मोटर वाहन निरीक्षकों ने 18851 वाहनों के पंजीकरण के समय 861 अधिकृत डीलरों द्वारा प्रस्तुत वाहनों से सूचनाओं के सत्यापन में उचित ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण 4 करोड़ 35 लाख राजस्व की कम वसूली हुई और 18 करोड़ 11 लाख की राशि का जुर्माना भी नहीं लगाया गया.

62 लाख रुपये की राजस्व की हानि: कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सर्व क्षमा योजना जो पुराने कर चूककर्ता वाहनों के लिए था. इसके तहत नए खरीदे गए और पंजीकृत 539 व्यवसायिक वाहनों ट्रैक्टर के पंजीकरण की अनुमति देने से एक करोड़ 62 लाख रुपये की राजस्व की हानि हुई.

9522 परिवहन वाहनों के परमिट की वैधता समाप्त होने के बावजूद परमिट रद्द करने के लिए नोटिस जारी नहीं किया गया. वहीं स्थाई परमिट जारी के बिना 42121 परिवहन वाहन को पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया, जिससे 28 करोड़ 9 लाख रुपये की राजस्व की हानि हुई.

Bijendra Prasad Yadav
बिजेंद्र प्रसाद यादव (ETV Bharat)

फिटनेस प्रमाण पत्र के प्रावधानों का उल्लंघन: कैग ने अपनी रिपोर्ट में 47223 वाहनों में से 22672 लगभग 90% वाहनों को फिटनेस का प्रमाण पत्र दिया गया था, जहां प्रावधानों का उल्लंघन किया गया. इसके अलावे 66345 परीक्षण जांच किए गए वाहनों में से 35921 वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र खत्म हो गए थे, जिससे सड़क और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा था और फिटनेस या नवीनीकरण शुल्क नहीं लिये जाने से 2 करोड़ 27 लाख रुपए की राजस्व से वंचित हो गया.

कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जिला परिवहन कार्यालय पटना ने 45 लाख 6000 रुपये की राजस्व प्राप्ति में से सरकारी खाते में 28 लाख 95 हजार प्रेषित ही नहीं किये गए. इसके अलावा 238 वाहनों के मामले में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा वार्षिक त्रैमासिक एक मुश्त कर संग्रह के परिणाम स्वरुप 75 लाख 5 हजार रुपये के राजस्व की कम वसूली हुई.

आंशिक वसूली के कारण नुकसान: कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिला परिवहन कार्यालय द्वारा 1255 निर्माण उपकरण वाहनों के पंजीकरण के समय जो नमूना जांच की गई, वहां कर की आंशिक वसूली के कारण 20 करोड़ 41 लाख रुपये की राजस्व की हानि हुई है.

Bihar CAG Report
बिहार की कैग रिपोर्ट पेश (ETV Bharat)

इसके अलावा जिला परिवहन कार्यालय में 7649 परिवहन वाहन बकाया मोटर वाहन कर और जुर्माना राशि 50 करोड़ 40 लाख रुपये का भुगतान किए बिना ही सड़कों पर चल रहे थे. कैग ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जिला परिवहन कार्यालय सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में पांच डीलरों पर अपने 38 उप डीलरों को ₹52183 दोपहिया वाहनों की बिक्री के लिए व्यापार कर नहीं लगाया गया, जिसके फलस्वरुप 78 लाख 27 हजार रुपये की राजस्व की कम वसूली हुई.

अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया: वहीं वाहनों के स्वामित्व के हस्तांतरण के 13113 मामलों में वाहनों के क्रेताओं द्वारा आवेदन जमा करने में देरी के कारण अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया. जिसके फलस्वरुप 2 करोड़ 9 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि मिलती, जिसका नुकसान हुआ.

कई ई-चालान जारी: कैग ने अपनी रिपोर्ट में जिला परिवहन कार्यालय में किस प्रकार से अनियमित की जाती है, उसका जिक्र करते हुए कहा कि 858 वाहनों को जिला परिवहन कार्यालय द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया, जिसने ऐसे वाहनों पर कई ई-चालान जारी किए थे.

Bijendra Prasad Yadav
मुख्यमंत्री के साथ बिजेंद्र प्रसाद यादव (ETV Bharat)

2020-21 से 2023 -24 की अवधि के दौरान राज्य में जारी ई-चालान के भुगतान में बकाया 4.40% से बढ़कर 39.21% हो गया. ई-चालान के संबंध में सरकारी राजस्व का बकाया 14.30 करोड़ से बढ़कर 3 वर्षों में 109.82 करोड़ पहुंच गया. 203.36 करोड़ के कुल 80901 ई-चालान निपटाने के लिए लंबित थे.

कैग ने अपनी रिपोर्ट में दस्तावेजों के सत्यापन में किए गए विलंब का भी जिक्र किया है, वाहनों के पंजीकरण के लिए 1097 आवेदनों के मामले में मोटर वाहन निरीक्षक स्तर पर पंजीकरण दस्तावेज के सत्यापन में 183 से 1645 दिनों की देरी हुई. कैग ने कहा है कि बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सभी 20 सेवाओं में से 9 में इन सेवाओं को प्रदान करने में 1973 दिनों तक देरी हुई है.

ये भी पढ़ें:

'विकसित बिहार का संकल्प होगा पूरा', CM नीतीश ने की बजट की तारीफ

राष्ट्रीय औसत से बिहार का विकास दर 3% अधिक, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सरकार का दावा

TAGGED:

CAG REPORT 2025
BIJENDRA PRASAD YADAV
BIHAR TRANSPORT DEPARTMENT
कैग रिपोर्ट में राजस्व नुकसान
BIHAR CAG REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.