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सीएजी रिपोर्टः राष्ट्रीय औसत से पिछड़ी दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर

दिल्ली की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र पर टिकी है, जिसकी कुल ग्रास स्टेट वैल्यू एडेड (GSVA) में 87 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट
दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 10, 2026 at 7:33 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में सोमवार को प्रस्तुत की गई नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है. विधानसभा में प्रस्तुत की गई. वित्तीय वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय भले ही राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी अधिक बनी हुई है, लेकिन बीते एक दशक (2015 से 2025) के दौरान इसकी वृद्धि दर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि दर के मुकाबले काफी धीमी रही है और ये दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का विषय है.

सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 6.39 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 8.14 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजधानी दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,97,410 रुपये थी, जो देश की औसतन प्रति व्यक्ति आय (1,07,341) से 177.07 प्रतिशत अधिक थी.

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर का अंतर: हालांकि, अब वित्तीय वर्ष 2024-25 की स्थिति देखें तो दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 5,52,726 रुपये हो गई, लेकिन राष्ट्रीय औसतन प्रति व्यक्ति आय (2,34,859 रुपये) की तुलना में इसका अंतर घटकर 135.34 प्रतिशत रह गया. प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी में ये गिरावट दर्शाती है कि देश के अन्य राज्यों व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में दिल्ली की आर्थिक वृद्धि दर में अपेक्षाकृत गिरावट आई है.

जीडीपी में दिल्ली की हिस्सेदारी घटी:सीएजी रिपोर्ट के डेटा के मुताबिक राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का योगदान लगातार कम हुआ है. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में दिल्ली का योगदान 4.00 प्रतिशत (5.51 लाख करोड़ रुपये) था, जो वर्ष 2024-25 में दिल्ली का जीएसडीपी बढ़कर 12.15 लाख करोड़ रुपये हो गया (8.23 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर), लेकिन राष्ट्रीय जीडीपी (330.68 लाख करोड़ रुपये) में इसकी हिस्सेदारी घटकर 3.67 प्रतिशत पर आ गई है.

सेवा क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता: दिल्ली की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र पर टिकी है, जिसकी कुल ग्रास स्टेट वैल्यू एडेड (GSVA) में 87 प्रतिशत हिस्सेदारी है. इसमें भी रियल एस्टेट सेवाओं की हिस्सेदारी अकेले 37 प्रतिशत है. द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 12 प्रतिशत है, जिसमें निर्माण कार्य 48 प्रतिशत का मुख्य हिस्सा रखता है. प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मात्र 1 प्रतिशत है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में तीनों प्रमुख क्षेत्रों की विकास दर में गिरावट दर्ज की गई हैं.

पूंजीगत खर्च में कमी व सब्सिडी का बढ़ता बोझः सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली की धीमी विकास दर के पीछे पूंजीगत व्यय में आई भारी गिरावट व राजस्व खर्चों के बढ़ते दबाव को एक प्रमुख कारण बताया गया है. पूंजीगत खर्चः वित्तीय वर्ष वर्ष 2021-22 में बुनियादी ढांचे व संपत्ति निर्माण के लिए पूंजीगत खर्च 8,311 करोड़ रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में घटकर मात्र 3,695 करोड़ रुपये रह गया.

बढ़ती सब्सिडी: 2015-16 में सब्सिडी व्यय 1,868 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 5,090 करोड़ रुपये हो गया. इसमें अकेली बिजली सब्सिडी का हिस्सा 3,611 करोड़ यानी करीब 71 प्रतिशत है. सीएजी की रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया है कि विकासशील व बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च कम होने तथा राजस्व व सब्सिडी मद में ज्यादा पैसा खर्च होने के कारण दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो रही है.

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