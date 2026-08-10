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सीएजी रिपोर्टः राष्ट्रीय औसत से पिछड़ी दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में सोमवार को प्रस्तुत की गई नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है. विधानसभा में प्रस्तुत की गई. वित्तीय वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय भले ही राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी अधिक बनी हुई है, लेकिन बीते एक दशक (2015 से 2025) के दौरान इसकी वृद्धि दर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि दर के मुकाबले काफी धीमी रही है और ये दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का विषय है.

सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 6.39 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 8.14 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजधानी दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,97,410 रुपये थी, जो देश की औसतन प्रति व्यक्ति आय (1,07,341) से 177.07 प्रतिशत अधिक थी.

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर का अंतर: हालांकि, अब वित्तीय वर्ष 2024-25 की स्थिति देखें तो दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 5,52,726 रुपये हो गई, लेकिन राष्ट्रीय औसतन प्रति व्यक्ति आय (2,34,859 रुपये) की तुलना में इसका अंतर घटकर 135.34 प्रतिशत रह गया. प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी में ये गिरावट दर्शाती है कि देश के अन्य राज्यों व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में दिल्ली की आर्थिक वृद्धि दर में अपेक्षाकृत गिरावट आई है.

जीडीपी में दिल्ली की हिस्सेदारी घटी:सीएजी रिपोर्ट के डेटा के मुताबिक राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का योगदान लगातार कम हुआ है. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में दिल्ली का योगदान 4.00 प्रतिशत (5.51 लाख करोड़ रुपये) था, जो वर्ष 2024-25 में दिल्ली का जीएसडीपी बढ़कर 12.15 लाख करोड़ रुपये हो गया (8.23 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर), लेकिन राष्ट्रीय जीडीपी (330.68 लाख करोड़ रुपये) में इसकी हिस्सेदारी घटकर 3.67 प्रतिशत पर आ गई है.