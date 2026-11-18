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11 दिन बाद जिंदगी की जंग हारे कैफे संचालक मयंक, सिर में रॉड से हुआ था वार... तीन हमलावर गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में वारदात के दो आरोपी ( Photo: Jaipur police )

जयपुर: राजधानी जयपुर में बदमाशों के रॉड हमले में कैफे संचालक की मौत का मामला सामने आया है. हमले के बाद 11 दिन जिंदगी की जंग लड़ रहे कैफे संचालक की मंगलवार को अस्पताल में मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने तीन हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया. उनके कुछ साथियों की तलाश है. पुलिस जांच में सामने आया कि कैफे की एक महिला कर्मचारी को परेशान करने पर टोकने के चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया.

वैशाली नगर थानाधिकारी अरविंद सिंह का कहना है कि 5 नवंबर को कैफे संचालक मयंक गोपालिया पर चार-पांच बदमाशों ने लोहे की रॉड से हमला किया था. उनका 11 दिन अस्पताल में उपचार चला. उन्होंने मंगलवार को दम तोड़ दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. इस मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. अब हत्या की धाराएं भी मुकदमे में जोड़ी जाएंगी.