11 दिन बाद जिंदगी की जंग हारे कैफे संचालक मयंक, सिर में रॉड से हुआ था वार... तीन हमलावर गिरफ्तार
जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके में 30 अक्टूबर को हुई थी वारदात. मुकदमे में जुड़ेगी हत्या की धारा.
Published : November 18, 2026 at 10:30 AM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में बदमाशों के रॉड हमले में कैफे संचालक की मौत का मामला सामने आया है. हमले के बाद 11 दिन जिंदगी की जंग लड़ रहे कैफे संचालक की मंगलवार को अस्पताल में मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने तीन हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया. उनके कुछ साथियों की तलाश है. पुलिस जांच में सामने आया कि कैफे की एक महिला कर्मचारी को परेशान करने पर टोकने के चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया.
वैशाली नगर थानाधिकारी अरविंद सिंह का कहना है कि 5 नवंबर को कैफे संचालक मयंक गोपालिया पर चार-पांच बदमाशों ने लोहे की रॉड से हमला किया था. उनका 11 दिन अस्पताल में उपचार चला. उन्होंने मंगलवार को दम तोड़ दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. इस मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. अब हत्या की धाराएं भी मुकदमे में जोड़ी जाएंगी.
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मास्टरमाइंड शाहरुख ने दोस्तों संग रची साजिश: पुलिस जांच में पाया कि शाहरुख नामक युवक कैफे की महिला कर्मचारी को परेशान कर रहा था. मयंक ने 30 अक्टूबर को उसे कैफे से धमकाकर भगाया था. इसका बदला लेने शाहरुख ने चार दोस्तों के साथ मिलकर हमले की साजिश रची. मयंक 5 नवंबर की रात कैफे से घर जा रहे थे कि हमलावरों ने लोहे की रॉड से उन पर वार किए. सिर में चोट लगने से मयंक एक ही वार में जमीन पर गिर गए. उसके बाद भी हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किए. इस घटना के बाद मयंक का अस्पताल में उपचार चल रहा था.
तीन आरोपी पकड़े, दो की तलाश: एसएचओ अरविंद सिंह ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की. हसनपुरा (जयपुर) निवासी मुख्य आरोपी मोहम्मद शाहरुख को गिरफ्तार किया. उसके साथी फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी मोहम्मद रसीद उर्फ अलतमस और अकमान खान को गिरफ्तार किया गया है. पड़ताल में यह भी सामने आया है कि तीनों आरोपियों ने मयंक पर हमला किया था जबकि दो साथी घटनास्थल से कुछ दूर बाइक और स्कूटी लेकर खड़े थे. इन्होंने हमलावरों को मौके से भागने में मदद की. पुलिस उन दोनों की तलाश में जुटी है.
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कड़ी कार्रवाई एवं एक करोड़ मुआवजे की मांग: रिश्तेदारों ने बताया कि हमले में जान गंवाने वाले मयंक के माता-पिता का पहले निधन हो चुका है. इधर, उनके परिजनों और व्यापारियों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. उनके परिजनों और वैशाली नगर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने घटना की उच्च स्तरीय जांच करने, आरोपियों के अवैध निर्माण ध्वस्त करने और मयंक के परिजनों को एक करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मुहैया करवाने की मांग की है.
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