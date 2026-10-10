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लखनऊ में कारोबारी की संदिग्ध हालात में मौत; अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरा युवक, मां ने हत्या का लगाया आरोप

फाइल फोटो ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर कारोबारी शिवा शर्मा (25) की मौत हो गई. घटना के बाद मृतक की मां ने उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी बहन और ड्राइवर पर बर्बरतापूर्वक हत्या करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि वारदात के बाद आरोपी शव को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर के बाहर लावारिस छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने मां की तहरीर पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.





एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि युवक की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हुई है. परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या समेत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फॉरेंसिक टीम ने अपार्टमेंट के फ्लैट और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.







परिजनों के मुताबिक, अलीगंज निवासी शिवा शर्मा राजधानी में रेस्टोरेंट और एक कैफे संचालित करता था. शिवा पिछले 4 महीने से अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था. परिजनों का आरोप, युवती लगातार शिवा पर शादी व संपत्ति का दबाव बना रही थी और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर प्रताड़ित कर रही थी.



