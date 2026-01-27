ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में कैफे संचालक से मारपीट, पांच लाख की मांगी रंगदारी; तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे पुलिस और STF के नाम पर सरेआम लूट और अपहरण कर रहे हैं. ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र में 10 युवकों ने एक कैफे संचालक को दुकान से घसीटकर कार में डाला, बुरी तरह पीटा और फिर 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी. हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद, पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

वीडियो में आधा दर्जन से ज्यादा लोग कैफे संचालक के साथ मारपीट कर जबरन उसे घसीटते हुए ले जा रहे है. घटना 22 जनवरी की रात की है, जब कैफे संचालक अपने साथी के साथ कैफे पर मौजूद था. पीडित का आरोप है कि बदमाशों ने न केवल दुकान से 50 हजार रुपये नकद लूट लिए, बल्कि इन लोगों ने उसे जबरन दुकान से बाहर खींचा और कार में डाल लिया. विरोध करने पर उसे कोतवाली ले जाने की धमकी दी गई और रास्ते भर पीटा गया. उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर उनके सरगना के सामने पेश किया, जहां उससे 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई.