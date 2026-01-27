ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में कैफे संचालक से मारपीट, पांच लाख की मांगी रंगदारी; तीन गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा में कैफे संचालक को मारपीट और अगवा कर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस और STF के नाम पर कैफे संचालक के साथ मारपीट
पुलिस और STF के नाम पर कैफे संचालक के साथ मारपीट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 27, 2026 at 5:05 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे पुलिस और STF के नाम पर सरेआम लूट और अपहरण कर रहे हैं. ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र में 10 युवकों ने एक कैफे संचालक को दुकान से घसीटकर कार में डाला, बुरी तरह पीटा और फिर 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी. हालांकि, वीडियो सामने आने के बाद, पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

वीडियो में आधा दर्जन से ज्यादा लोग कैफे संचालक के साथ मारपीट कर जबरन उसे घसीटते हुए ले जा रहे है. घटना 22 जनवरी की रात की है, जब कैफे संचालक अपने साथी के साथ कैफे पर मौजूद था. पीडित का आरोप है कि बदमाशों ने न केवल दुकान से 50 हजार रुपये नकद लूट लिए, बल्कि इन लोगों ने उसे जबरन दुकान से बाहर खींचा और कार में डाल लिया. विरोध करने पर उसे कोतवाली ले जाने की धमकी दी गई और रास्ते भर पीटा गया. उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर उनके सरगना के सामने पेश किया, जहां उससे 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई.

संतोष कुमार, एडीसीपी सेंट्रल नोएडा (ETV Bharat)

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. एडीसीपी सेंट्रल नोएडा संतोष कुमार का कहना है कि इकोटेक-3 थाना क्षेत्र में स्थित एक कंप्यूटर कैफे पर दो पक्ष मार्कशीट तैयार करवाने पहुंचे थे. देखते ही देखते मार्कशीट की बात पर बहस शुरू हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस घटना से बाजार में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया था.

मामले की जानकारी मिलते ही थाना इकोटेक-3 पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए तीनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

