रायपुर में CAF वेटिंग के अभ्यर्थियों ने की सामूहिक इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग, एक हफ्ते में हो सकती है राज्यपाल से मुलाकात
CAF वेटिंग के अभ्यर्थियों का धरना नवा रायपुर में जारी है. 2018 में CAF के लिए 1786 पदों पर भर्ती निकाली गई थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 4, 2026 at 8:31 PM IST
रायपुर: CAF वेटिंग के अभ्यर्थी पिछले 45 दिनों से नवा रायपुर के तूता धरनास्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. इसी सिलसिले में उन्होंने राज्यपाल कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है जिसमें वे मांगें पूरी करने या फिर इच्छा मृत्यु देने की मांग कर रहे हैं. हालांकि उनकी मुलाकात राज्यपाल से नहीं हो पाई.
दर्द भरी जिंदगी से मुक्ति मिले
इन अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें CAF भर्ती के वेटिंग लिस्ट में रखा गया, लेकिन अभी तक उन्हें नौकरी नहीं मिली. अभ्यर्थियों की उम्मीद नौकरी पाने की है, लेकिन इंतजार लंबा हो गया है. CAF वेटिंग के अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थियों का कहना है कि अब वे इस दर्द भरी जिंदगी से मुक्ति चाहते हैं.
राज्यपाल से मुलाकात का आश्वासन
राजभवन के रीडर ने अभ्यर्थियों से कहा कि उन्हें एक सप्ताह के भीतर राज्यपाल से मुलाकात कराई जाएगी. अभ्यर्थी किरण कुमार ने बताया कि अब तक शासन प्रशासन ने इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है.
पिछली भर्ती और वेटिंग लिस्ट
दरअसल, साल 2018 में छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन के दौरान CAF के लिए 1786 पदों पर भर्ती निकाली गई थी. उस समय 417 अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया. ये वेटिंग में शामिल अभ्यर्थी अब नौकरी की उम्मीद के साथ धरने पर बैठे हैं.
प्रशासन से समाधान की उम्मीद
CAF वेटिंग के अभ्यर्थियों ने प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा से भी इस संबंध में मुलाकात की है. लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया. अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें इस लंबी अनिश्चितता से मुक्ति मिलनी चाहिए और उनकी नौकरी की उम्मीद पूरी हो.
CAF वेटिंग वाले अभ्यर्थी अब देख रहे हैं कि प्रशासन और राज्यपाल की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं.