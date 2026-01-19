ETV Bharat / state

CAF वेटिंग अभ्यर्थी की बिगड़ी तबीयत, कंधे पर लादकर ले गए अस्पताल, वर्दी दो या मृत्यु दो के लगे नारे

CAF वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थी नवा रायपुर में धरना दे रहे हैं.सोमवार को एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ने से धरनास्थल का माहौल गर्मा गया.

CANDIDATE HEALTH DETERIORATED
CAF वेटिंग अभ्यर्थी की बिगड़ी तबीयत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 19, 2026 at 7:20 PM IST

4 Min Read
रायपुर : छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स यानी CAF वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी नौकरी की मांग लेकर 22 दिसंबर 2025 से नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने गृहमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात के बाद ज्वॉइनिंग को लेकर फैसला लेने की गुहार लगाई थी.लेकिन गृहमंत्री विजय शर्मा ने वेटिंग लिस्ट के क्लियरेंस को लेकर माननीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर अपनी बातें रखीं.जिसमें उन्होंने कहा था कि वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने की समय सीमा एक साल तक वैध रहती है. इसलिए वेटिंग लिस्ट को लेकर जो भी नियम होंगे उसके बारे में विशेषज्ञों से राय लेकर फैसला किया जाएगा.इसके बाद भी CAF के अभ्यर्थियों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा.इसी कड़ी में नवा रायपुर के धरना स्थल पर एक अभ्यर्थी की तबीयत खराब हो गई.

धरना स्थल पर बिगड़ी अभ्यर्थी की तबीयत

सोमवार दोपहर CAF वेटिंग कि एक अभ्यर्थी चांदनी सोनवानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई. उसे 103 से 104 डिग्री तक बुखार आ गया. जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से मदद मांगी. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी मदद करने के बजाए ये कहा कि वो चांदनी को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था खुद करें. जब काफी देर तक मदद नहीं मिली तो चांदनी सोनवानी को प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने गद्दे के सहारे कंधे पर उठाया और पैदल अस्पताल की ओर चल पड़े.

carried on shoulders to hospital
कंधे पर लादकर ले गए अस्पताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नौकरी दो या फांसी दो लगाए नारे

इस दौरान अभ्यर्थी नौकरी दो या फांसी दो की मांग करते हुए केंद्री गांव तक पहुंचे. 7 किलोमीटर बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान बीमार चांदनी को अस्पताल ले जाने के बजाय पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को ही रोकने का प्रयास किया.पुलिस के रोके जाने पर अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई. केंद्री गांव के पास अभ्यर्थियों ने प्राइवेट वाहन की मदद से चांदनी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है.

Candidate Chandni Sonwani health deteriorated.
अभ्यर्थी चांदनी सोनवानी की बिगड़ी तबीयत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ना पुलिस पहुंची और ना ही एंबुलेंस

CAF वेटिंग के अभ्यर्थी किरण कुमार ने बताया कि हम लोग CAFY भर्ती वेटिंग के अभ्यर्थी हैं. नवा रायपुर के धरना स्थल में सोमवार की दोपहर हमारी एक साथी चांदनी सोनवानी की तबीयत अचानक से खराब हो गई. उसे 103 से लेकर 104 डिग्री तक बुखार आ गया. इसके बाद हम लोगों ने मदद के लिए पुलिस से गुहार लगाई, इसके साथ ही एंबुलेंस को भी फोन किया गया. लेकिन किसी वजह से एंबुलेंस भी धरना स्थल नहीं पहुंच पाई.

CAF वेटिंग अभ्यर्थी की बिगड़ी तबीयत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमें मजबूरन कंधे के सहारे बीमार चांदनी सोनवानी को धरना स्थल से लगभग 7 किलोमीटर तक केंद्री गांव का लेकर गए. बीच रास्ते में पुलिस वाले अपनी गाड़ी लेकर आए थे, लेकिन हम लोगों ने पुलिस की गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया. आखिरकार हमने प्राइवेट वाहन के माध्यम से अपनी बीमार साथी चांदनी सोनवानी को लगभग 15 किलोमीटर दूर अभनपुर के स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया है. लेकिन वहां भी उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है- किरण कुमार, अभ्यर्थी

give uniform or give death slogan
वर्दी दो या मृत्यु दो के लगे नारे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक देंगे धरना

किरण कुमार ने बताया कि वेटिंग के अभ्यर्थी नौकरी देने की मांग को लेकर चार बार गृहमंत्री के बंगले के चक्कर भी लगा चुके हैं. अभ्यर्थियों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है. जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हम लोग अपना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे.

कब निकली थी भर्ती ?

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासन काल में साल 2018 में CAF के लिए 1786 पदों पर भर्ती निकाली गई थी. लेकिन उस दौरान प्रदेश के 417 अभ्यर्थी को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया. आज भी नौकरी की उम्मीद और आस लगाए CAF की भर्ती प्रक्रिया के वेटिंग के अभ्यर्थी अधिकारी विधायक और मंत्रियों से मिल चुके हैं. बावजूद इसके इन अभ्यर्थियों की समस्याओं पर कोई ठोस पहल नहीं की गई है. जिसके कारण प्रदेश भर के अभ्यर्थी अपने परिवार सहित नवा रायपुर के तूताधरना स्थल पर 22 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं.

