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CAF जवान ने दी जान, घर पर मिला शव, धमतरी पुलिस जांच में जुटी

मृतक की पहचान बालोद जिले के भटगांव निवासी जागेश्वर प्रसाद ठाकुर उम्र 37 वर्ष के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह CAF की 10वीं बटालियन F कंपनी सूरजपुर में तैनात था. मौजूदा समय में सिविल लाइन रायपुर में ड्यूटी कर रहा था. जागेश्वर पश्चिम बंगाल चुनाव ड्यूटी से लौटने के बाद 5 दिन के ब्रेक रेस्ट पर घर आया हुआ था.

धमतरी : धमतरी के सपना पिंक सिटी रोड पर किराये के मकान में CAF जवान ने खुदकुशी कर ली. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी हुई है.

जानकारी के मुताबिक घटना वाले दिन जवान का पत्नी से विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी नाराज होकर रिश्तेदार के घर चली गई थी. देर रात जवान के छोटे भाई को भाभी ने फोन कर विवाद की जानकारी दी. भाई जब घर पहुंचा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. काफी प्रयास के बाद पीछे के रास्ते से कमरे में पहुंचने पर जागेश्वर ठाकुर फंदे पर लटका मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

CAF जवान ने दी अपनी जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बुधवार रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली थी कि जागेश्वर ठाकुर नामक CAF जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की- अभिषेक चतुर्वेदी,सीएसपी

जागेश्वर ठाकुर वर्ष 2009 में CAF में भर्ती हुआ था और हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव ड्यूटी से लौटा था. 5 दिन की छुट्टी मिलने पर वह घर आया हुआ था- त्रिभुवन ठाकुर,मृतक का भाई

पुलिस के मुताबिक एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल की जांच की है. बटालियन को सूचना दे दी गई है और मामले की विस्तृत जांच जारी है.जांच के बाद ही जवान के आत्मघाती कदम उठाने की वजह सामने आएगी.

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