खैरागढ़ के उदयपुर पैलेस में सीएएफ जवान ने दी जान, जांच में जुटी पुलिस
खैरागढ़ छुईखदान और गंडई जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां एक सीएएफ जवान ने जान दे दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 16, 2026 at 9:26 PM IST
खैरागढ़ छुईखदान गंडई: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले खैरागढ़ छुईखदान और गंडई जिले के उदयपुर पैलेस में बड़ी घटना घट गई. यहां सुरक्षा ड्यूटी में तैनात छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के एक जवान ने जान दे दी है. मृतक की पहचान 38 वर्षीय कृपाचंद सोनवानी के रूप में हुई है. वह दुर्ग जिले के भिलाई का रहने वाला था. इस घटना की पुष्टि आईजी बालाजी राव ने की है.
ड्यूटी के दौरान दी जान
यह घटना ड्यूटी के दौरान घटी है. उसके बाद उदयपुर परिसर में हड़कंप मच गया. इस पैलेस में सुरक्षा के लिए सीएएफ जवानों की अलग-अलग शिफ्ट में तैनाती रहती है. सोमवार को भी नियमित रूप से ड्यूटी लगाई गई थी. शाम लगभग साढ़े पांच से छह बजे के बीच अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी, जिससे पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई.
छुट्टी से लौटे थे कृपाचंद सोनवानी
खैरागढ़ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच के अनुसार जवान कृपाचंद सोनवानी एक दिन पहले ही छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटा था. प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि वह कुछ समय से तनाव में था. हालांकि मौके से कोई नोट बरामद नहीं हुआ है. उदयपुर पैलेस पूर्व विधायक देवव्रत सिंह के राजपरिवार से जुड़ा है, जहां सुरक्षा के मद्देनजर सशस्त्र बल के जवान तैनात रहते हैं. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी और हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई. मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार गौतम, एसडीओपी आशा रानी और थाना प्रभारी शक्ति सिंह मौजूद हैं.
जान देना समाधान नहीं है
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